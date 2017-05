En su Juanacatlán natal, en el centro de México, no la pasó para nada bien en su niñez. El color rojo en su pelo y las pecas lo hacían "distinto", algo que en los otros niños despertaba burlas y desprecio. Desde ese momento, encontró en los puños la manera de defenderse. Así fue el comienzo de la vida para Saúl "Canelo" Álvarez, el rey del boxeo mundial (arriba y abajo del ring) luego del retiro de un tal Floyd Mayweather. El azteca, de 26 años, subirá mañana al ring en el T-Mobile Arena de Las Vegas para toparse con su compatriota, Julio César Chávez Jr., quien busca reencaminar una carrera que viene cuesta abajo desde que Maravilla Martínez le quitó el cinturón mediano del CMB en el 2012.

Con Mayweather retirado oficialmente y con Manny Pacquiao transitando sus últimos pasos en el boxeo, Álvarez es la estrella mundial actual. La falta de un peso pesado que genere furor en la gente es otro punto a su favor para mirar al resto desde bien arriba. Canelo es sinónimo de México y por eso Golden Boy Promotions, empresa que maneja Oscar De la Hoya, pensó en este duelo con Chávez, que será la primera vez que dos mexicanos protagonicen un combate con Pay Per View (Pague Para Ver). Ahí está uno de los grandes negocios del match de fondo en la "Ciudad del pecado", donde no habrá ningún título de relieve en juego: se espera que un millón de personas paguen 70 dólares (Alta Definición) o 60 dólares para observar en sus hogares el combate. Alvarez tiene asegurada una bolsa de 20 millones de dólares (su rival, la cifra nada despreciable de 6) y este monto se duplicará fácilmente con otros ingresos "extras" como el propio PPV y los sponsors. Otro dato: Canelo se aseguró por contrato una revancha si pierde, aunque no se estipula lo mismo si cae Chávez.



A Saúl la vida le costó desde el arranque, incluso más allá de las burlas por ser "colorado". Con 5 años hacía helados con su padre y los vendía en su ciudad. A los 13 años y por consejo de su hermano Rigoberto Álvarez se metió formalmente en el deporte de los puños. Fue dos años amateur (44 peleas ganadas y dos perdidas) y ya con 15 años saltó al profesionalismo. Le hicieron una carrera con mucho "cuidado" y siempre apuntaron a llevarlo bien arriba, sabiendo que México es sinónimo de boxeo y el cetro de Julio César Chávez padre jamás se ocupó.



El gran salto a los millones se dio tras ganar el título mundial contra Matthew Hatton, con sólo 20 años. Desde entonces, sus bolsas no bajaron nunca de los 2 millones de dólares. Su vida privada trata de mantenerla en secreto y por ahora las revistas del corazón de México lo tienen como "uno de los solteros más codiciados".



Mañana se sube al ring para pelar con Chávez Jr., justo en el día del "Orgullo mexicano" para los que viven en Estados Unidos, porque en el mundo del boxeo-negocio todo suma...

Para Muñoz, va por el buen camino



En el mundo actual del boxeo, cualidades técnicas y marketing van casi de la mano. El Canelo Álvarez es un ejemplo de esto y el profesional sanjuanino, Mauricio Muñoz, analizó al mexicano: "Es un gran peleador. A mí me encanta su estilo, de ir siempre con todo para adelante. Lleva una gran carrera profesional y va por el buen camino pensando que pueda estar junto a los mejores de todos los tiempos", destacó el Chuky, quien reveló que seguirá combatiendo.



Sobre los pasos en su carrera profesional, Muñoz puntualizó que "lo supieron llevar muy bien para dejarlo ahora donde está. Él ayudó mucho con sus condiciones y corazón, pero desde sus promotores le dieron un gran apoyo. Todo es importante en ese nivel del boxeo".