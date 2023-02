Una novela. O por la trama también podría entrar como película y con final en suspenso. Es que a casi dos semanas del inicio del Federal "A", en Sportivo Peñarol hoy todo es gris. El Bohemio cuenta con dos planteles realizando pretemporada, cada uno dirigido por técnicos diferentes y ambos con indumentaria oficial, aunque claro, ninguno oficializado ante la AFA como el plantel que jugará el Federal desde el 12 de marzo próximo. Sin dudas un drama que surge a raíz de la crisis institucional que padece el club chimbero desde el año pasado.

Es que el conflicto entre el presidente Oscar Cuevas y el resto de la Comisión Directiva es de nunca acabar. Una reunión entre el presidente y la Comisión fue el desencadenante del problema. En esa cita, Cuevas propuso darle continuidad a Cristian Bove como director técnico para el Federal pero la mayoría de los integrantes de la CD se opuso y propusieron buscar otro técnico. Aún así, Cuevas desacatando la decisión de sus pares, fue y contrató -aunque de palabra porque no hay nada firmado- a Bove quien inmediatamente comenzó con el armado del plantel y dio inicio a la pretemporada. Lógicamente que el malestar en el resto de la dirigencia continuó y amparándose en el artículo 44 de las instituciones deportivas, pidieron la suspensión de su cargo del presidente Cuevas.

El pedido de la Comisión fue presentado en Personería Jurídica pero como el mandamás bohemio se encontraba en Buenos Aires a donde había asistido al sorteo del fixture, recién presentó su descargo unos días después para que Personería Jurídica evalúe y determine los pasos a seguir. Esa resolución del ente que regula las instituciones deportivas todavía no se oficializa y es lo que esperan todos en Chimbas y también en Trinidad. Es que hoy por hoy, Peñarol cuenta con dos planteles: uno entrenándose en el club bohemio y el otro realizando pretemporada en cancha de Trinidad en el Barrio Atlético.

Los dos técnicos, tanto Cristian Bove y Salvador Mónaco, conocen a Sportivo Peñarol.

¿Cuál es el oficial? Hasta ahora ninguno por más que desde ambas partes afirmen que son el plantel que disputará el Federal A. Es que Bove, apenas la Comisión pidió la suspensión de Cuevas, nunca interrumpió la pretemporada. Junto a su preparador físico Jonathan Aballay, Bove trasladó a su plantel de 27 jugadores (la mayoría foráneos) a la cancha de Trinidad en el barrio Atlético. Allí se entrenan por las mañanas, mientras que en las tardes los días de doble turno hacen tareas físicas en el gimnasio. Entrenan con la indumentaria oficial y las pelotas que son propiedad del club.

Por el otro lado, en cancha de Peñarol en calle Tucumán, entrena el `otro` Peñarol, que también dice ser el oficial. Ahí tomó el mando la Comisión Directiva que tiene a Luis Varela y Javier Guillén -entre otros- como nombres más visibles. Esa dirigencia, claramente opuesta a la gestión de Cuevas, tomó la posta y contrató como DT a Salvador Mónaco quien retornó a San Juan y rápidamente contrató jugadores para darle inicio a la pretemporada. También entrenan con indumentaria oficial pero hasta el momento tampoco son oficializados ante la AFA.

Cuevas es el presidente de Peñarol y resiste en su decisión de que Bove sea el DT. Integrantes de su Comisión Directiva pidieron una suspensión en el cargo mayor y contrataron a Mónaco como técnico.

Los dos planteles que ya vienen disputando amistosos, cuentan con numerosos refuerzos entre sus filas. Al plantel de Mónaco llegaron como refuerzos el arquero Octavio Vallejo; los defensores Emanuel Yori, Jesús Colazo, Marcos Coria y Elbio Villagra; los volantes Julio Cardozo, Gabriel López, Tomas Gerstner, Agustín Godoy, el enganche Jonathan Tello y los delanteros Luis Estopiñan y Leandro Condorí. Como refuerzo de renombre cuentan con el regreso de Matías Garrido. Además, están en consideración los jugadores de la cantera bohemia.

Peñarol será el único representante sanjuanino en el Federal A tras al descenso de Desamparados el año anterior. Este año habrá dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Regional Amateur.

Mientras que el plantel de Bove cuenta también con numerosos refuerzos: Paulo Oballes, Carlos "Carucha" Fernández y Francisco "Pipi" Salinas (estos dos disputando la Copa de Campeones con Los Andes de Tudcum) se entrenan junto a Bove. Además llegaron Franco Irusta, Tobías Galván (Mitre de Santiago del Estero), Pablo Barece, Andrés Alderete y Román Comas (Agropecuario), Ignacio "Nacho" González (a préstamo desde SM), desde la B Metro llegaron Cristian Almirón y Emanuel Sosa, Emanuel Cabrera (Independiente de Chivilcoy), Claudio López de San Telmo y Lautaro Yocoy de Central Córdoba de Rosario, entre los más destacados. Además están los ex Desamparados Santiago Ceballos, Roberto Martín y Germán Vicentella. De los tres solo "Chober" Martín se entrena con Bove; Ceballos y Vicentella lo hacen con el plantel de la Primera Local pero serán tenidos en cuenta por Bove en caso de asumir oficialmente.

Ambos planteles se entrenan de la mejor manera pensando en el debut ante Ferro de General Pico en La Pampa, aunque claro seguramente el dramatismo y la angustia persiste en los futbolistas de ambos planteles teniendo en cuenta que ninguno estampó su firma y ninguno de los casi 50 futbolistas tiene vínculo contractual. Es que hasta que Personería Jurídica no tome decisión sobre la suspensión a Cuevas o no, no podrán tomarse determinaciones ni firmas de contrato. Si Personería decide suspender de su cargo a Cuevas, el plantel que podrá firmar y oficializarse será el conducido por Salvador Mónaco, en cambio si el pedido de suspensión del presidente queda nulo, será Cuevas y Bove quien haya ganado la pulseada. Lo cierto es que a menos de dos semanas del inicio del torneo, el hincha de Peñarol no conoce cual de los planteles será el que dispute el Federal A. Novela, película o cuento, este drama continuará...