"Es toda una responsabilidad, pero un hermoso desafío que me encontró casi de casualidad", dice Enzo Lampasona el preparador físico que llegó para cumplir ese rol en Juventud Zondina pero que tras la salida del DT, se calzó el buzo y a las semanas fue confirmado por la dirigencia como el técnico oficial.

El profe de 28 años había llegado a la Juve Zondina para integrar el cuerpo técnico encabezado por el DT Marcelo Ontiveros, pero como en el fútbol los resultados son los que mandan, el técnico dejó el equipo tras la cuarta fecha. Ontiveros dejó el equipo un día jueves, previo a enfrentar a Peñarol, y como faltaban 72 horas para ese encuentro la dirigencia zondina le pidió a Lampasona que dirigiera él al equipo mientras ellos se abocaban a buscar el reemplazante de Ontiveros. "Les dije que buscaran tranquilos. Ese partido perdimos contra Peñarol por errores, pero el rendimiento fue bueno", manifiesta Lampasona.

En el segundo encuentro que dirigió fue contra Atlético Alianza y a pesar de que el equipo zondino volvió a perder, la imagen del equipo fue otra y el rendimiento también. La dirigencia de Juventud Zondina terminó confirmándolo como el técnico oficial del equipo. "No lo podía creer. Que hayan confiado en mí que no tengo ni chapa ni experiencia como DT habla muy bien de la dirigencia de Zondina que se animó a apostar por alguien joven", expresó el ahora técnico.

Lógicamente ese cambio de rol provocó muchos cambios también para Enzo Lampasona. "Son funciones diferentes porque de ser profe a pasar a ser el técnico de los chicos, pasas a ser la cabeza del grupo y quien toma las decisiones. El trato con ellos tuvo que cambiar un poco. Igual ellos lo entendieron, me respetan mucho. No me puedo quejar, estoy a cargo de un grupo de jugadores muy profesionales. Es un desafío que me encanta", manifestó.

Enzo se autodefine como un técnico ofensivo, que le gusta un equipo que tenga el dominio del juego y vaya al frente. Dice que comenzó el curso de técnico pero la pandemia le impidió seguir y después por cuestiones laborales, no pudo completarlo. "Soy un enfermo del fútbol pero siento que aprendí mucho de los técnicos con los que trabajé", expresó haciendo referencia a Marcelo Ontiveros -quien lo llevó a Zondina- y al experimentado Alfredo "Luto" Molina, con quien trabajó la temporada pasada en San Lorenzo de Ullum. Precisamente en el Cuervo ullunero, Lampasona se destacó por su trabajo de profe, teniendo en cuenta que el plantel siempre fue protagonista jugando casi a la par Copa de Campeones, Torneo Local y Regional Amateur. "Le debo mucho al Luto (Molina) y a Marcelo (Ontiveros), saqué provecho de sus conocimientos y aprendí bastante, espero poder retomar el curso de técnico. Se que soy joven todavía y queda mucho camino por delante", comentó. El profe trabajó siempre en el hockey sobre patines y en el fútbol había estado en las Inferiores de Sportivo Rivadavia y también con los pequeños del Banco Hispano.

Su campaña en Zondina mejoró notablemente para el DT. Después de esa derrota ante Alianza que lo confirmó como DT, Juventud Zondina empató de visitante 1-1 ante Marquesado, venció a 9 de Julio 2 a 0, perdió ante Recabarren en el clásico zondino y el pasado domingo le dio un cachetazo al líder Desamparados por 2 a 0. "Les dije a los chicos que no es casualidad haberle ganado al puntero, yo estoy convencido que este equipo va llegar lejos. El objetivo es entrar entre los ocho para poder clasificar y después apostarle al mano a mano", manifestó.

Lampasona sabe de segundas oportunidades. El DT la pasó mal hace unos años cuando con 19 años y trabajando para una empresa de viajes, fue acusado de abusar sexualmente a una joven de 17 en un viaje de egresados en Bariloche. Su caso despertó polémica pero la Justicia terminó declarándolo inocente cuando decidió absolver por el beneficio de la duda al ese entonces coordinador. "Gracias a Dios, a mi familia y amigos puedo salir con la frente en alto y ahora dedicarme de lleno a trabajar en lo que amo. Agradezco a la dirigencia por la confianza que me dan. Esperemos poder llegar lejos", expresó el joven DT que no le teme a los desafíos y ahora en Zondina se anima a soñar en grande.