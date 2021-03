Defensa y Justicia goleó esta noche a Newell's Old Boys por 4 a 0, en Florencio Varela, por la quinta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, de la que ahora es escolta junto a Lanús (10 puntos) del líder Vélez (12).



Con el doblete de Marcelo Benítez, en el primer tiempo; y sendas definiciones de Walter Bou, de tiro penal, y de Francisco Pizzini, en el complementario, se concretó la goleada del 'Halcón'.



Con mayor ímpetu comenzó Newell´s en procura de sorprender a Defensa y tratando de despedir del mejor modo al entrenador Frank Kudelka, que como era sabido dejó la conducción técnica de la 'Lepra' al término de este partido de común acuerdo con la dirigencia, pero pronto se hizo trizas ese objetivo inicial.



Aún no fue resuelto quién sucederá en el cargo a Kudelka, siendo la prioridad para las autoridades 'rojinegras' Germán Burgos, que debe dar respuesta a la propuesta para dirigir por primera vez en la Argentina, después de haber sido durante varias temporadas asistente técnico de Diego Simeone, en Atlético de Madrid.



Mientras que Juan Pablo Vojvoda y Mariano Soso figuran como alternativas, entre otros candidatos, si no prospera el acuerdo con el 'Mono' (exarquero de River Plate).



Ese mejor inicio de los rosarinos fue como un espejismo porque cuando los del 'Halcón' tuvieron su oportunidad no perdonaron para desequilibrar con un golazo de Benítez de tiro libre (7 min).



El lateral izquierdo de Defensa, autor de siete goles de tiro libre con la camiseta 'verdeamarilla', pareció ensañarse con el dificultoso presente de Newell's, porque hizo el segundo tanto cuando los visitantes intentaban equilibrar las acciones.



Después de una buena combinación colectiva, avanzando por su sector y desde el borde del área, Benítez sacó tremendo zurdazo cruzado dirigido al ángulo superior izquierdo del arco de Alan Aguerre, que nada pudo hacer para evitar la nueva caída (25 min).



Una buena oportunidad para descontar la tuvo el elenco del Parque Independencia con un tiro libre muy bien ejecutado por Ignacio Scocco dirigido a la derecha de Ezequiel Unsain, que se lució desviándolo al corner (40 min).



Y antes del cierre de la primera etapa, el iluminado Benítez estuvo muy cerca de aumentar la ventaja para los locales y para su cosecha personal, con otro tiro libre, que esta vez con esfuerzo Aguerre pudo controlar (42 min).



Al inicio del complementario, Defensa logró ampliar la diferencia por una mala salida de la defensa visitante, que culminó con un penal cometido por el arquero en perjuicio de Bou, que convirtió la pena máxima con un tiro colocado al rincón izquierdo (5 min).



Ahí se cerró el partido porque el deshilachado 'Ñuls' solo ofreció más desatenciones y errores, que aprovechó Pizzini para decorar la goleada con el cuarto gol (21 min) del ''Halcón', que exhibió su muy buen funcionamiento y contundencia.



Por la sexta fecha, Defensa visitará a Sarmiento de Junín; y Newell's recibirá en Rosario a Unión de Santa Fe.