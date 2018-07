Paciente. "Pancho" está de vacaciones en San Juan, pronto regresará a la pensión en Avellaneda. En diciembre quiere volver para jugar el Mundialito.

Francisco Atencio está pasando por el momento que todo futbolista siempre quiere pasar. "Pancho", como lo conocen todos en las canchas sanjuaninas, a sus 13 años ya fichó con Independiente de Avellaneda y desde febrero pasado que vive en la pensión del Rojo donde acuna su sueño de triunfar con el fútbol, eso sí, sin descuidar los estudios.



El chico surgió y se forjó en la escuelita de Trinidad, vecino por ese entonces del Barrio Atlético arrancó en el León con apenas 7 años, hasta el año pasado cuando la institución de Avellaneda llegó para hacer pruebas. El pibe se presentó y aprobó las dos, luego fue citado a Buenos Aires hasta que en febrero fue a la etapa de adaptación y ahí nomás lo ficharon para que rápidamente se sumara a la categoría 2005 y a la pensión.



Allá juega el campeonato de AFA y también la Liga Metropolitana mientras cursa el Segundo Año de la Secundaria. Ahora disfruta las vacaciones en San Juan junto a su familia y dentro de diez días viajará nuevamente a Buenos Aires para regresar a la pensión y seguir alimentando esa ilusión de llegar en un futuro no muy lejano a Primera.



Vida nueva



No es fácil seguir el sueño de triunfar en el fútbol, sobre todo cuando desde pequeños tienen que acostumbrarse a vivir en una pensión: "Me costó, en la pensión cada uno se lava su ropa, por ejemplo, y esas son cosas que yo no sabía hacer. Muchas veces pensé en volverme pero aguanté porque es por mi sueño y el de mi familia", aseguró.