El piloto sanjuanino Facundo Della Motta culminó con su participación en la 13ª fecha del TC Mouras y continúa prendido en el certamen, donde se encuentra definiendo la Copa de Oro. El joven corredor terminó 15º en la final que se corrió este sábado (debido a las elecciones de este domingo), en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El auto no estuvo a la altura que esperaba.

El fin de semana para el sanjuanino comenzó complicado ya que la rotura del motor el jueves lo obligó a cambiar el impulsor y penalizar el viernes en la clasificación. Y conociendo que al auto le faltaba un poco de ritmo, el Coiro Dole Racingjunto con Della Motta decidieron cambiar la puesta a punto para la final, algo que no terminó impactando de manera positiva en el Chevrolet #144 del sanjuanino.

"Fue complicado el fin de semana. El funcionamiento del auto no fue bueno en la final y nos la jugamos con un cambio de puesta a punto a ver si mejoraba, pero al final nos perjudicó porque no lo podía llevar bien en la pista", contó el ex campeón de TC2000.

Respecto a lo realizado en pista, Della Motta mencionó que "pese a eso terminé en el puesto 15º y estoy contento de seguir prendido en el campeonato". La competencia de este sábado la ganó Ricardo Degoumois.

La próxima y penúltima carrera del año será el fin de semana del 5 de noviembre en Concepción del Uruguay.