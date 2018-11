Los fierreros sanjuaninos que dirán presente desde hoy en el autódromo El Villicum tendrán un plus como es observar al sanjuanino Facundo Della Motta, quien competirá en la categoría telonera del TC, el TC Pista. Encima, el piloto local que ya suma cuatro títulos en su trayectoria deportiva (Copa Megane 2008, Top Race Junior 2012, TC 2000 2014 y TC Mouras 2017), cuenta con grandes chances de llegar a la última fecha de la temporada.



"Todo puede pasar y eso me ilusiona. Cuando salí campeón del TC Mouras largué la final a 16 puntos del puntero y se me dio el título. Ojalá pueda repetir en el TC Pista, sería increíble. Hasta ahora he cumplido todos los objetivos de aquel proyecto que nació en 2016 y tengo la satisfacción de seguir respondiendo con resultados la responsabilidad que me dieron", sostuvo Facundo, quien ya sumó una victoria esta temporada por lo que está "habilitado" para poder coronarse en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.



Sobre cómo espera adaptarse al nuevo trazado, Della Motta subrayó que "hay que estar muy concentrado porque es un circuito nuevo para todos. Si bien hice algunas vueltas con un auto de calle, la realidad indica que nunca competí aquí".