Una jornada que comenzó en forma auspiciosa para Facundo Della Motta y el Candela Competición no terminó de la mejor manera, ya que los tiempos de entrenamientos fueron los mejores pero nuevamente no se pudo ratificar en clasificación el buen andar del sanjuanino en su Torino #27 y mañana domingo largará 13º en la segunda serie.

Este sábado, por la 7ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Concordia, comenzó de menor a mayor para Facu Della Motta. Un primer entrenamiento en el puesto 15º marcaba un gran comienzo, que se ratificó con el lugar 5º en el segundo, lo que dejó la sensación de un gran sábado, ya que meterse entre los mejores 5 en la general de entrenamientos, no es nada sencillo.

Sin embargo la clasificación volvió a complicar al sanjuanino “Puesto 38 en clasificación, lamentablemente sigo junto al equipo sin poder redondear. En entrenamiento quedé en 5º lugar, muy conforme y para clasificación solo cambiamos las gomas, eso hizo que el auto no tuviera el grip que debiera tener y estamos revisando todo por completo, porque pareciera que hay algo roto o fuera de lugar, ya que cuando intenté abrir la segunda vuelta para arriesgar un poco, el auto no dobló y seguí derecho” comentó el sanjuanino, confirmando que los neumáticos nuevos no le cayeron bien al Torino, pero también puede ser por alguna falla mecánica, ya que en la última vuelta rápida de clasificación, la televisación mostró como el auto del sanjuanino seguía derecho en una curva, sin atinar a doblar, especulando en un primer momento por un problema de frenos, pero ante la explicación de Facundo, quedó en claro que el problema es en el tren delantero o en la dirección.

“Estamos junto al equipo trabajando para ver si podemos encontrar el problema que hizo no poder clasificar tan bien como veníamos en entrenamiento”, comentó finalmente el sanjuanino que buscará realizar una buena remontada en la segunda serie a 4 vueltas, que largará a las 10:20 hs, mientras que la final, a 20 vueltas, largará a las 13:20 hs y televisada en vivo a través de la TV Pública.