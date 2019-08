Foto: Mariano Arias - DIARIO DE CUYO

Si bien el año pasado se dio el lujo de correr con el TC Pista y ante su gente en el autódromo El Villicum, para Facundo Della Motta es por demás gratificante repetir su presencia en el circuito albardonero. Pero esta vez será más que especial porque lo hará como piloto de un Torino del equipo Las Toscas Racing (#98) en el Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino. Por eso, en la previa de la denominada "Carrera de las Estrellas", el multicampeón sanjuanino habló con DIARIO DE CUYO y contó sus sensaciones y expectativas, mostró su felicidad por ser el representante local y también dio a conocer una cábala muy particular.

-¿Cuáles son tus sensaciones para esta carrera en San Juan?

-Es la carrera como local que uno siempre espera, es la más importante. A medida que pasan los años ya no me pongo nervioso o siento presión, sino que me da placer correr en mi provincia. Me siento privilegiado de representar a los sanjuaninos.

-El año pasado corriste el TC Pista en El Villicum, pero ahora vas a hacerlo con el Turismo Carretera. ¿Es diferente?

-Es lo máximo que uno como deportista puede aspirar. Estoy en la categoría más importante del país y de la región, y con los mejores pilotos . Por eso poder estar midiéndome ahí me llena de compromiso y responsabilidad, pero también de satisfacción porque estoy viviendo un sueño. Espero que este año sea una transición y que sea el primero de muchos para poder llegar a pelear por un título.

-Después de 46 años, un piloto sanjuanino volverá a correr en TC en San Juan. ¿Cómo te sienta ese privilegio?

-Esos son los detalles que a uno lo llenan de orgullo y le dan fuerzas para seguir. Sin quererlo, uno va haciendo historia o armando una trayectoria y eso me da mucha satisfacción.

¿Qué análisis hacés de la fecha del próximo fin de semana?

Es una carrera especial que se viene haciendo hace varios años. En mi caso, como soy debutante y vengo en los puestos de atrás en el campeonato, me otorga un beneficio porque me asegura que tendré como peor clasificación el puesto 15º y me da la chance que, con el azar, poder sacar una bolilla de un dígito y ahí puedo sacar la bolilla 1 para partir adelante. Por eso el domingo va a ser una carrera muy entretenida y divertida.

¿Cómo está el Torino para empezar a rodar el viernes?

Ayer terminaron el motor del auto porque tuvimos un problema en el primer armado. El motorista Mauricio Candela decidió desarmarlo y volver a armarlo. Venimos con mucha expectativa y esperamos tener un buen rendimiento con el auto, porque en carreras anteriores hubo roturas que nos dejaron a pie.

¿Qué balance hacés de lo que va de la temporada?

Tuve muy buenos resultados parciales, pero en las carreras finales no anduve bien. Pude hacer un cuarto puesto en la serie de San Luis y ser duodécimo en la final, como así también clasificar 12º en Posadas y ser 5º en la serie de Posadas. Pero en las finales, estuve peleando entre los 10 y 15 mejores, que son puestos donde quiero estar y son súper ambiciosos pero realizables, pero el auto tuvo por problemas con el pallier, con la caja y esos son detalles que hay que pulir para estar en óptimas condiciones.

Mucha gente te va a alentar el fin de semana, ¿cómo juega la cabeza y cómo se concentra?

Hay mucha localía, hay q atender a la gente y ser lo que uno es, pero al momento de estar arriba del auto es lo que más disfruto porque mi vida se centra en eso y espero no tener ningún tipo de problemas. Ojalá que vayan muchos sanjuaninos al circuito, porque para mí es un placer atenderlos.

¿Tenés alguna cabala?

Mi cábala siempre es orinar en el mismo mingitorio todo fin de semana, pero eso no acredita para nada que me vaya bien (risas).

¿Cuándo nació ese ritual?

Creo que hace 6 o 7 años. Me hace quedar como un bol… porque hay mingitorios desocupados y yo sigo esperando. Siempre elijo el primero de la derecha o el primero de la izquierda, dependiendo el baño al que voy.

Evidentemente, en los últimos años te dio resultados…

Sí, la verdad que sí. Con esa “ayuda” pude ganar el Top Race Junior (2012), el TC 2000 (2014) y el TC Mouras (2017).