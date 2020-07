Juan Martín Del Potro confirmó ayer que volvió a empuñar una raqueta durante la recuperación que transita después de operarse por segunda vez la rodilla derecha debido a un problema en la rótula, el pasado 27 de enero.

"Hoy vine a pasar el día con mi amiga", escribió el tandilense en Instagram con su imagen de la raqueta en mano. "Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre. #FelizDiaDelAmigo", compartió con sus seguidores.

Del Potro compitió por última vez el 19 de junio de 2019 en el torneo de Queen"s y, luego, al agravarse la lesión que acarreaba en la rótula derecha desde octubre de 2018, se sometió a dos intervenciones quirúrgicas, una en Barcelona en la Clínica del médico Ángel Ruiz Cotorro, en junio de 2019, y la otra en Miami con Lee Kaplan, cirujano del Sports Medicine, en enero pasado.

Ya la semana pasada el jugador se dejó ver en el Tenis Club Argentino peloteando algunos minutos, esos ejercicios sirvieron para constatar como respondía su físico, especialmente su rodilla, a las exigencias del juego. Luego de disipar sus dudas y, después de charlar con su cuerpo médico, ayer inició una labor de prácticas más continúas y de creciente exigencias.

La gira estadounidense, en duda



La decisión de la Unión Europea (UE) de mantener las fronteras cerradas con Estados Unidos, a causa de la pandemia de coronavirus, amenaza el reinicio del circuito profesional de tenis (ATP), que está previsto a partir del 14 de agosto con el Abierto de Washington. El diario Tenis Break News informó ayer que ese torneo está al borde de ser cancelado porque la disposición de la UE no sería modificada antes del 1 de agosto y en la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) ven inviable esperar hasta esa fecha para resolver el futuro de la competencia.

Esta situación también podría comprometer al US Open, el Grand Slam neoyorquino programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, dado que los jugadores europeos se verían obligados a cumplir con una cuarentena de regreso al Viejo Continente.