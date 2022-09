Son las voces indicadas para analizar el presente futbolístico que vive hoy Sportivo Desamparados. Último en el Federal "A" y en la temible zona de descenso directo, cinco referentes del plantel víbora opinaron puntualmente sobre la propuesta que encabezan los hinchas y que piden jugar los tres encuentros de local que le restan al torneo en el "Serpentario". Para Lucas Ceballos, Matías Garrido y Pablo Jofré volver a Puyuta no sería lo conveniente, en tanto que para Emanuel Décimo y Bruno Rodríguez, sería una "apuesta arriesgada" pero no se achican y se expresaron a favor del regreso.

"Voy a ir en contra de mis sentimientos porque para mí jugar en Puyuta y por lo que estamos atravesando sería lo mejor que nos puede pasar pero creo que sería contraproducente por las condiciones en las que está nuestra cancha. Todos sabemos cómo está el campo de juego y creo que no nos favorecería en ese sentido", expresó el capitán Lucas Ceballos. El defensor es todo un baluarte en la vida de Sportivo, forjado y criado futbolísticamente Lucas sabe que el apoyo del hincha en este momento es fundamental pero aún así advierte que no sería lo conveniente: "Sería una lotería porque no sabes como te puede salir el tiro, estamos en una situación que apremia y hay que jugar a lo simple", expresó Ceballos.

Matías Garrido, otro de los históricos en el plantel de Ricardo Dillon, manifestó: "Sabemos que la localía es fundamental para nosotros y que lógicamente que jugando en Puyuta se haría sentir mucho más esa presión, pero en el lado contrario y por las condiciones en las que está nuestra cancha no podríamos desplegar el fútbol que queremos", manifestó el chimbero con asistencia perfecta en todo el torneo. Entonces, ¿cambiar de estadio favorecería a Desamparados? Garrido expresó: "Es una lotería, porque lo único que necesitamos es ganar y cambiar de cancha no te da la certeza de nada, lo mejor para todos sería seguir jugando en el estadio. Nosotros tenemos que ganar y no perdemos las esperanzas que este sábado por fin se nos pueda dar".

Otro que sabe lo que es jugar en El Serpentario es Emanuel Décimo, a quien le costó tomar una decisión sobre un posible retorno a Puyuta: "No sabemos si puede ser bueno o puede ser malo. Las condiciones del campo de juego no son las mejores pero el plus sería que el apoyo de la gente se siente más", manifestó el volante sanjuanino y ahí no más puso como ejemplo el encuentro ante Villa Mitre jugado en cancha de Alianza que terminó en empate sin goles: "En Alianza la gente ayudó bastante sobre todo en el primer tiempo, esa presión es lindo que la sienta el rival. Sabemos que la gente empuja pero por las condiciones no se podrá hacer mucho juego. Sería arriesgado pero en la situación en la que estamos necesitamos del aliento más que nunca de nuestros hinchas, en la cancha que sea", expresó Décimo.

Bruno Rodríguez también sabe lo que significa la localía en Puyuta y fue quien se mostró a favor de volver al Serpentario. "Es complejo el tema pero yo sí eligiría jugar de local en nuestra cancha, nos haríamos más fuerte porque se siente más el empuje de la gente", manifestó el delantero, a la vez que reconoció las malas condiciones en las que se encuentra el Serpentario. "Las malas condiciones de la cancha se taparía con la gente. Pienso en que la situación en la que estamos necesitamos ganar como sea, no importa si podemos desarrollar un juego bonito, hay que ganar con actitud porque ya no hay margen de error. Nos jugamos la vida", expresó el correntino.

Por último, para Pablo Jofré regresar a Puyuta tiene sus "pro" y sus contra. El "Peca" reconoció que recuperar la localía sería fundamental porque el aliento sería doble pero el estado de la cancha sería contraproducente. "Obviamente que me encantaría jugar en nuestra cancha y con nuestra gente, pero creo que en esas condiciones sería muy difícil, entiendo que el hincha quiere volver al Serpentario y nosotros también pero hoy no se si es el momento", manifestó el volante. "Nosotros no somos quienes decidimos eso, nuestro trabajo es jugar en donde sea y más ahora que tenemos que ganar de la manera que sea y como sea pero creo que deberíamos seguir en el Bicentenario, ya si algún día no podemos ocupar el estadio si obvio que prefiero ir a jugar en nuestra cancha", expresó.

LA LOCALÍA, UNA DEUDA QUE PASA FACTURA

La sequía histórica que atraviesa la provincia fue el punto principal para que Desamparados no haya podido disputar ni un solo encuentro en El Serpentario en las casi 30 fechas que van del torneo. Hace unas semanas que se cumplió un año desde que la bomba de agua dijo basta y se rompió producto de que el pozo se quedó sin agua. Desde comienzos de este 2022 se encararon las obras para excavar un pozo nuevo y después de una ardua -y lenta- labor, en junio después de cuatro meses de excavación, encontraron una napa de agua a casi 80 metros de profundidad. En ese momento el presidente Juan Valiente en una nota a este medio, expresó que la intención era llegar a los 105 metros de profundidad para recién colocar la bomba, incluso expresó más por un deseo, que a fines de agosto o comienzos de octubre podría darse el retorno al Serpentario, algo que lógicamente no pasó porque la obra sigue y sin dar demasiadas novedades.

EL SÁBADO EN EL BICENTENARIO

Teniendo en cuenta que el domingo comenzará todo el montaje de escenarios en las adyacencias del Estadio del Bicentenario para las celebraciones de "la Semana de las Juventudes", Desamparados ya tiene definido jugar su encuentro ante Sol de Mayo el sábado a las 16.30 horas en el coloso pocitano. A pesar del pedido de los hinchas en las redes sociales, con la palabra de los jugadores y teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el Serpentario, regresar a Puyuta parece una misión imposible para los dos encuentros de local que le quedarán a Sportivo en su lucha por zafar del descenso.