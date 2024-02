Después de una participación frustrada en el Regional Amateur a fines del 2023, el nuevo año arrancó movidito para Sportivo Desamparados. Con varias renuncias en la Comisión Directiva que aún no fueron aceptadas en el seno directivo, otro rumor comenzó a ser más fuerte en Puyuta: la llegada de una empresa gerenciadora que llegaría para intentar darle el empujón que necesita Sportivo en su afán de volver a los planos nacionales pero que sin dudas abriría una brecha entre sus hinchas.

La crisis económica que vive el país y que este año se acrecentará, abre muchos interrogantes en los clubes de fútbol de la provincia. La falta de apoyo de sponsors y empresas privadas y un ingreso societario que resulta escaso para poder solventar un presupuesto, llama a los dirigentes de clubes a buscar soluciones afuera. Mucho más si se tiene como objetivo dar el batacazo intentando volver al Federal "A" que, ante una lejana reestructuración de torneos, resulta una misión prácticamente imposible.

¿POSIBLE GERENCIAMIENTO?

El rumor viene sonando hace tiempo en Desamparados y como dice el dicho "cuando el río suena..." DIARIO DE CUYO pudo confirmar que las charlas con una empresa que se encarga de gerenciar varios clubes del interior del país y que tiene como sede Buenos Aires, hace rato que intenta acercarse a Desamparados. Desde el año pasado vienen existiendo reuniones entre el presidente del club y el representante de la empresa gerenciadora. Si bien se desconoce el nombre de la empresa y a qué clubes gerencia en el interior, se sabe que serían varias las instituciones y no serían solo de Argentina.

Como las reuniones existieron únicamente con el presidente, hubo algunos dirigentes que solicitaron que el proyecto y las condiciones que propone la empresa sea formal y por escrito, de manera que se puedan analizar punto por punto los requisitos y las condiciones.

Ahora ¿es posible un gerenciamiento? Como hasta el momento existe solo un acercamiento, el proceso para que se concrete es largo. La Comisión Directiva deberá analizar la propuesta y llamar a Asamblea para aceptarlo o no. Los socios deberán dar su parecer y en eso seguramente se abrirá una brecha.

Las empresas gerenciadoras presentes en el fútbol argentino desde el año 2000 nunca han contado con el visto bueno en el fútbol argentino. Si bien el Comité Ejecutivo de la AFA le dio el OK en el año 2000 y ese año, también producto de la crisis que vivía el país, muchos clubes se animaron, fueron más los fracasos que los éxitos. Aunque claro, la realidad con los años fue otra y hoy muchos clubes como Talleres de Córdoba o Racing, todo lo que han logrado ha sido gracias a las empresas que lo financiaron.

Yendo al caso particular de Desamparados la propuesta no es mal vista por varios integrantes de la Comisión que se animarían a dar el paso. El club desde el descenso hace casi dos años, no ha podido lograr el "resurgir" que necesita. La llegada de una empresa si bien sería una apuesta arriesgada, en lo deportivo teniendo al club disputando únicamente el Torneo Local no tendría mucho por perder en caso de fracasar, aunque claro, nadie en Puyuta quiere hipotecar a la institución.

EL 2024 ARRANCÓ CON RENUNCIAS

Con un presidente que se vio involucrado en conflictos con plateístas cuando Desamparados quedó eliminado del Regional, en la Comisión del Víbora no hubo calma ni siquiera en el inicio del nuevo año. Juan Tello, vicepresidente del club presentó la renuncia a su cargo que, según el mismo le confirmó a este medio, todavía no fue aceptada por la Comisión. Según argumentó Tello su salida se dio por problemas de salud y no por conflictos con integrantes de la Comisión.

Pero al parecer la salida del vice no sería la única, ya que también habrían dos integrantes más de la Comisión que manifestaron su decisión de no continuar en la dirigencia.

Por lo pronto, en lo deportivo, Desamparados contrató a Federico Acevedo como DT de la Primera Local. El cordobés tuvo que armar el plantel prácticamente desde cero teniendo en cuenta que el plantel que disputó el pasado Regional se desintegró pero contó con el regreso de varios jugadores que decidieron retornar al club. El primer paso lo dio empatando ante Atenas en Pocito y si bien el camino es largo y el torneo recién comienza, en Puyuta saben que el objetivo este año nuevamente será clasificar al Regional e intentar una vez más y aunque parezca imposible, dar el batacazo.