Una tarde negra cerró Sportivo Desamparados este domingo en Río Negro. Pagó caro sus descuidos en el final y terminó perdiendo 2 a 0 ante Cipolletti en un partido por la 24ta fecha del Federal "A". El local, que no había llegado con peligro en todo el partido, dio muestra de su eficacia en los minutos finales y se impuso con goles de Enzo Romero a los 44 y Matías Sosa a los 47. El local, incluso jugaba con uno menos por la expulsión de Rikemberg a los 24 del complemento por una fuerte infracción a Rodrigo Brandán.

Desamparados complicó aún más su presente en el certamen. El encuentro, que mostró un bajísimo nivel futbolístico por parte de ambos equipos, no había tenido demasiadas emociones. El primer tiempo fue chato y se jugó lejos de los arcos. En el complemento Cipolletti comenzó apurando con un remate de Romero a los 5 minutos, que significó la primera jugada de peligro del partido. Desamparados fue puro intento pero no llegaba con demasiada claridad al arco de Luciano Molini. A los 24, Joaquín Rikemberg fue fuerte a marcar a Brandán y el árbitro bahiense Sergio Testa no dudó en sacarle la tarjeta roja. Pero ni siquiera esa ventaja numérica pudo aprovechar Sportivo, Dillon movió el banco y si bien le dio cancha al "Bocha" Velázquez, el equipo no mostró mayor agresividad y la única situación de peligro neto fue un remate de Matías Garrido que se metía en el ángulo pero terminó tapando Molini al córner.

Cipolletti con uno menos no dejó de ir y en una contra, aprovechó un descuido en la defensa y con un zapatazo de Enzo Romero a los 44 anotó el 1 a 0 que significó un mazazo en el ánimo de Sportivo. Es que apenas tres minutos después, y jugándose el tercero de los cuatro minutos adicionados, le dio otro golpe certero a través de Matías Sosa.

Desamparados, que venía de cinco empates consecutivos, volvió a perder y significó la segunda derrota en la era Dillon. La derrota preocupa, teniendo en cuenta que en la próxima fecha quedará libre y luego recibirá a Camioneros.

Le quedarán nueve partidos a Sportivo en su lucha por esquivar el descenso. Serán 27 puntos en juego donde Sportivo deberá dejar alma y vida si es que quiere evitar la pérdida de categoría.