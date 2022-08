El margen de error se achica con el devenir de las fechas por una cuestión cronológica pero Sportivo Desamparados insiste en achicarlo aún más y es que con un jugador más por más de 25 minutos y sabiendo que no puede perder más puntos, el Puyutano se quedó con las manos vacías en Río Negro tras perder 2-0 contra Cipolletti, con dos goles en los últimos minutos de partido en el estadio de la Doble Visera. Un golpe durísimo para Desamparados que nunca pudo sacar alguna ventaja estando once contra once y después, teniendo uno más. Dentro de un partido apenas discreto al que no le sobraron emociones y una propuesta que fuera superior a la otra, Desamparados buscó hacerse fuerte en la fase defensiva tratando de no pasar sobresaltos.

En el complemento amagó con abrirse el partido cuando Cipolletti arriesgó algo más pero su ímpetu le duró poco porque sobre los 20" Rikemberg sería expulsado en el local y Desamparados se animó algo más. Un remate de Matías Garrido que resolvió el arquero Molini en el ángulo fue lo mejor del equipo sanjuanino como para ganar el partido. Y claro, llegó el tramo final y Sportivo no quiso arriesgar algo más. Dillon metió nombre por nombre sin sacudir el modelo y la fortuna le sonrió a Cipolletti que en los dos últimos minutos de partido sacó una diferencia exagerada por el trámite. Primero Romero y luego Sosa pusieron el 2-0 que sentenció a Desamparados.

Una caída que golpea porque venía en una serie de empates que sumaban poco pero no restaban y en esta lucha por mantenerse en el Federal A, Desamparados necesita sumar lo que sea siempre. Fue un paso en falso y una caída en el instante final que puede tener consecuencias porque el equipo Puyutano no encuentra fortaleza anímica para poder revertir un futuro cercano que se complica.

Se viene ahora la fecha libre para el Puyutano y luego quedarán 9 partidos para tratar de salir de esta posición. Cinco en San Juan (Camioneros, Olimpo, Sol de Mayo, Círculo Deportivo y Juventud Unida) y cuatro salidas (Estudiantes, Independiente Chivilcoy, Monte Maíz y Liniers) para decidir un futuro que hoy parece más que complicado.

El resto de la fecha

Con Peñarol-Sol de Mayo suspendido y programado para septiembre, se completó este domingo la fecha 24 de la Zona Sur del Federal A. En Bahía Blanca, Villa Mitre goleó 3-0 a Camioneros, mientras que en General Cerri, Sansinena empató 2-2 con el líder, Olimpo. En San Luis, Juventud Unida Universitario venció por 1-0 a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, mientras que en La Pampa, Ferro de General Pico igualó como local 1-1 con Argentino de Monte Maíz, próximo rival de Sportivo Peñarol.