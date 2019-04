CAÍDA. Desamparados terminó con las manos vacías en Mendoza. Maipú, con uno menos, lo derrotó en el último minuto en el partido de ida de la Reválida. Ahora, definirá en San Juan el próximo domingo.

Un paso en falso justo cuando más duele. Resumen exacto para el viaje de Desamparados en la ida de la Reválida por Mendoza porque Deportivo Maipú lo dejó sin nada cuando moría el partido y el empate parecía sellado. Pero en el último instante, el Cruzado apretó el resto que le quedaba y con un gol de Alvaro Veliez terminó derrotando a un Sportivo que con un jugador más por casi 70 minutos, nunca supo encontrar la fórmula para traerse algo para San Juan. Un golpe final que no esperaba el Puyutano que no hizo más que ponerlo con todo el peso de revertir esta historia en el Serpentario el próximo domingo. No fue bueno el desarrollo del partido en Maipú pero en ese trámite, el Cruzado fue el que más propuso desde el arranque pero a los 24" de esta primera parte, perdió a Daher por expulsión y ahí, se emparejó todo. Parecía que se animaba a más Desamparados pero dejó pasar todo el primer tiempo para reaccionar.



No hubo profundidad en la generación de Carlos Fondacaro, no pudo desequilibrar el trajinar de Ariel Sánchez ni de Pablo Jofré. Así, Lastra y García quedaron sin asistencia clara y el partido se tornó aburrido, trabado. Maipú apostó a la marca y le cortó todos los circuitos futbolísticos a un Desamparados al que le faltó rebeldía para resolver este planteo.



En el complemento, el técnico Andrada empezó a meter a mano con los cambios sin retocar el modelo. Adentro, Miranda para acompañar a Michel García por el lesionado Lastra y también adentro Aubone para buscar generación. A los 21" García tuvo una clara chance que le ganó el arquero mendocino. Fue la más clara para el Puyutano en todo el partido. Pero después, Sportivo se quedó sin respuestas. No hubo profundidad, no llegó más y Maipú se fue animando a poner en juego el resto que le quedaba. Así Aguirre tuvo una chance neta que se fue apenas desviada. Era anticipo de un final duro para Sportivo. Y fue así nomás porque en el minuto 90 fueron al ataque y Veliez se encontró con el gol. Un mazazo para Desamparados que con un hombre más, nunca impuso sus condiciones en Mendoza y ahora, de local tendrá todo el peso encima para revertir la serie en esta Reválida. Pudo ser empate, debió ser victoria y terminó en derrota. Desamparados no tuvo la lucidez para hacer valer su superioridad numérica, al menos para no perder. Ahora, su destino depende de su capacidad de reacción para ganar en su casa y clasificar a otra instancia.

El resto



En esta Tercera Etapa de la Reválida, hubo triunfos locales. En Viedma, Sol de Mayo venció 1-0 a Huracán Las Heras de Mendoza con un gol de Diego Galván. Mientras que en Puerto Madryn, el Deportivo derrotó por la misma cifra a Chaco For Ever con un gol de Franco Pérez. Al cierre jugaban Las Parejas-Gimnasia.

Andrada confía en revertirlo

La derrota pegó fuerte en el plantel Puyutano pero su propio entrenador se ocupó de remarcar que hay confianza para la revancha,destacando que se quedó conforme con el rendimiento pero no con el resultado. Víctor Andrada hizo su análisis de la caída de Sportivo en Mendoza: "Sabíamos muy bien que iba a ser duro. en estos partidos largos, que siempre les remarco a mis jugadores, pasan estas cosas. En la primera parte intentamos pero nos faltó fútbol, por eso los cambios para el complemento en la búsqueda de eso. Se mejoró pero no alcanzó al menos para llevarnos un empate que debió ser el resultado del partido. Perdimos pero el equipo respondió y por eso la confianza en que de locales podemos revertir esto. Me quedo conforme con el rendimiento pero no con el resultado,m por supuesto".



Gerardo Corvalán, que fue amonestado y llegó a su quinta amarilla por lo que no estará en la revancha del domingo próximo en Sportivo, hizo su evaluación: "No pudimos llevarnos algo. En estas instancias no es fácil y si bien tuvimos ventaja por ese jugador más, no lo terminamos de cerrar. Creo que merecimos al menos llevarnos el empate pero esta abierta la serie y en San Juan será duro pero confío en que avanzaremos a la próxima fase. Depende de nosotros y eso es lo mejor de toda esta instancia".