El "el" cruce. Si bien sus objetivos están plenamente focalizados en el Federal "A", el cruce copero que le brindará al ganador de la llave enfrentarse a Newell"s Old Boys, no deja de ser un plus de motivación. Desamparados y Peñarol se medirán mañana por el encuentro de ida de la Fase Preliminar de la Copa Argentina 2020 que determinará el pasaje a la Fase Final. Ayer, el mediocampista de Desamparados Nicolás Sottile y el central de Peñarol, Pablo Costi, palpitaron el cruce que los encontrará a ambos con presentes distintos.

Sportivo revirtió la pobre imagen del año anterior, encontró en el clásico amistoso ante San Martín el envión motivacional que necesitaba y después hilvanó sendas victorias ante Sansinena de local (2-0) y ante Sol de Mayo de visitante (1-0). "Llegamos en la mejor forma, será un partido duro como siempre pero son partidos que querés ganar y mucho más si es de local, esperemos seguir con la racha", expresó Sottile quien aprovechó la fecha libre para recuperarse de una molestia en uno de los dedos del pie. Peñarol, en tanto, todavía no puede marcar pie en el certamen. Llega de perder ante Ferro en General Pico (0-1), antes empató de local ante Cipolletti (2-2) y en el debut cayó en Mendoza ante Maipú (0-1). "Será un encuentro bisagra, sabemos que estamos en presentes distintos pero las rachas se cortan así que esperemos dar el golpe que nos permita encontrar el rumbo como equipo", manifestó Costi, quien cumplió con la ley del ex en el choque en el que Peñarol derrotó al Víbora por el Federal, hace unos meses. "Siempre es especial enfrentar a Sportivo, pero hoy me debo a Peñarol y vamos a dejar la vida para poder ganar la serie", sostuvo el defensor.

Sottile, recién hoy recibirá la confirmación de su técnico para saber si estará o no de arranque, pero igual se imaginó como se dará el juego: "Siempre es complicado enfrentarse a un equipo que viene necesitado, si bien en el Federal nos encontramos en una situación parecida en la tabla, nosotros venimos mejor anímicamente, creo que el partido que ganamos ante San Martín fue un punto de inflexión clave", valoró el volante sanjuanino.

En Puyuta será la ida pero la historia terminará de definirse en Chimbas el miércoles 19 y uno de los dos sanjuaninos tendrá la chance de medirse ante Newell"s. "Peñarol nunca llegó a esa instancia de la Copa, sería algo histórico para todos", expresó Costi y Sottile aseguró: "Sería quedar en la historia del club, me imagino eso y sería algo único", cerró.

"Hoy el momento anímico y futbolístico es diferente. Hemos encontrado el rumbo". NICOLÁS SOTTILE Jugador de Desamparados



"Será una serie clave. No queremos dejar pasar la chance de seguir haciendo historia". PABLO COSTI Jugador de Peñarol

ENTRADAS

Se espera una buena convocatoria

El presente futbolístico de Desamparados es diferente al del año anterior y eso, sumado a que mañana Sportivo se medirá ante Peñarol, es un aliciente para el hincha. Ayer comenzó la venta de entradas para el duelo de mañana a las 21,45 horas ante Peñarol y hoy continuará. Los tickets podrán adquirirse por la secretaría del club hoy de 10,30 a 14 horas y desde las 18,30 a 21 horas, mañana la venta será de mañana y por la tarde desde las 18. Para los socios, la popular será sin cargo, mientras que las Plateas alta y baja costarán 100 pesos. Los no socios abonarán la popular a 200 pesos y las plateas a 450 pesos, en tanto que damas, menores y jubilados abonarán 150 y 300 pesos para populares y plateas respectivamente.

La 18va fecha que arrancó con la derrota de Peñarol en manos de Ferro de Pico por 1 a 0 y que tuvo a Desamparados cumpliendo fecha libre, dejó los siguientes resultados: Sansinena con gol del sanjuanino Enzo Fernández venció 1-0 a Otamendi, en tanto que Camioneros y Huracán Las Heras empataron 1 a 1. Maipú cayó de local por 4 a 1 ante Madryn y Cipolletti venció 2 a 1 a Estudiantes de San Luis. Villa Mitre le ganó el clásico a Olimpo por 2 a 0 y Juventud Unida de San Luis derrotó por 1 a 0 a Sol de Mayo.