Este lunes por la noche se programó la segunda fecha del Torneo de Liga Sanjuanina de Fútbol. A continuación los cruces:

Sábado 26 de Febrero: 15 horas Cuarta División / 17 Primera División

Peñarol vs. Villa Obrera | Cancha: Peñarol

Sportivo Desamparados vs. San Lorenzo de Ullum | Cancha: Trinidad

Marquesado vs. Alianza | Cancha: Marquesado

Domingo 27 de Febrero| 15 Cuarta División / 17 Primera División

Juventud Unida vs. Trinidad | Cancha: Juventud Unida

Sp. 9 de Julio vs. Sp. Rivadavia | Cancha: Sportivo 9 de Julio

Aberastain vs. Árbol Verde | Cancha: Aberastain

Juventud Zondina vs. Del Bono | Cancha: Juventud Zondina

Miércoles 2 de Marzo | 15 Cuarta División / 17 Primera División

San Martín vs. Colón Junior| Cancha: Predio E. Mas

Unión vs. Carpintería -dia a confirmar entre este martes y miércoles-

Postergado: Sarmiento vs. Atenas

