Diego Martínez tuvo su primer entrenamiento al frente de Boca el martes de esta semana, pero recién fue presentado ante la prensa este viernes por la noche en la Bombonera. Acompañado por Juan Román Riquelme durante los primeros minutos, ya que luego el ídolo y presidente se fue, el flamante DT del Xeneize reconoció: “Estamos muy contentos”.

La presentación de Martínez iba a ser el martes, luego del primer entrenamiento de la pretemporada, pero decidieron cambiar la fecha. “Esta primera semana sentimos una cercanía y una predisposición muy grande con los futbolistas. Es algo muy fuerte para nosotros entrenar a jugadores de esta categoría. Estamos contentísimos”, dijo.

Más frases de Diego Martínez en su presentación como DT de Boca

“Nos encuentra en un momento bastante maduro como cuerpo técnico. Hace ocho años que me tocó irme del club, tenemos un recorrido extenso. Estamos preparados para el desafío más importante que vamos a tener. Pasamos por todas las categorías. Y con muchas ganas de seguir creciendo. Los jugadores seguramente nos van a dar muchas alegrías”.

“La esencia del futbolista es la misma. Desde el más amateur. Los grandes futbolistas son los más humildes y este grupo me lo está demostrando. Nos hace sentir muy cómodos. Esto es algo colectivo, lo construimos en el día a día todos los que somos parte de la familia bostera”.

“Esperemos estar a la altura”.

“Nos gustan los equipos equilibrados. El dibujo táctico lo iremos descubriendo estas semanas. No nos atamos a un esquema, sí a una forma. Los partidos los vamos a controlar con la pelota, pero no nos interesa la tenencia por tenerla, si no para llegar al campo rival. Pero a su vez queremos ser equilibrados”.

“Me genera mucho orgullo estar acá. Es algo que soñé, pero que no imaginé que se iba a dar en un tiempo cronológico tan rápido”.

“Este grupo va a dejar absolutamente todo. Queremos construir el equipo con el que el hincha se sienta identificado”.

“El Superclásico es un partido aparte, pero previo hay seis partidos muy importantes. Nos vamos a preparar para cada partido”.

“Queremos un equipo protagonista. Boca te lo exige. Intentaremos eso”.

Diego Martínez, flamante DT de Boca (Foto: @BocaJrsOficial).

Hasta cuándo firmó contrato Diego Martínez con Boca

“Diego Martínez acordó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador hasta Diciembre de 2025″, publicó el Xeneize en sus redes sociales la semana pasada, junto a una foto del DT con el Chelo Delgado, en plena firma del contrato.

Pero no fue lo único. También hubo un provocador mensaje para el resto de los equipos del fútbol argentino. “¡Bienvenido al único grande, Diego!”, se puede leer en la publicación.

El nuevo DT de Boca parece tener como objetivo claro el arranque de la Copa de la Liga y el Superclásico en la fecha 7 es su meta principal. El equipo viene de tener un flojo cierre de año donde no llegó a clasificar a los cuartos de final y eso le quitó la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en este 2024.