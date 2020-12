La ‘advertencia’ del director técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, sobre el pedido del árbitro si no le gustaba el designado en el próximo partido que el elenco cordobés sostendrá en San Juan contra San Martín, fue justificada por dirigentes de aquel club con la expresión “Ricardo es así”.

Si bien el presidente, Jorge Franceschi, le presentó las disculpas a su par del Verdinegro, Jorge Miadosqui, y que también llamara el vice Sergio Villella para hacer lo mismo, ante los medios cordobeses la dirigencia se limitó a decir “Ricardo es así”, según publicó el segemento deportivo del Diario La Voz. El sitio Mundo D, del diario La Voz.

Caruso Lombardi afirmó luego del triunfo de su equipo ante Nueva Chicago: “Si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martín de San Juan gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión". Luego relacionó que el presidente de AFA, ‘Chiqui’Tapia, es sanjuanino y con mucho afecto a su provincia natal.

Miadosqui confirmó que hizo una presentación ante el Tribunal de Disciplina de AFA, además de hablarle al presidente de la “B”, Jorge Franceschi y recibir las disculpas correspondientes por parte de este.

Este lunes, fue el propio Sergio Villella, vice del Celeste y ex de la mesa de la divisional, el que pidió por su cuenta las disculpas pertinentes, tras sostener una charla con el directivo cuyano.