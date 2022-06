La noticia conmueve al ciclismo nacional. El ciclista Mauricio "La Bestia" Quiroga tomó una trágica decisión que sacudió también al ciclismo sanjuanino por su paso en el Sindicato de Empleados Públicos. El ciclista oriundo de Villa Mercedes, perdió la vida a sus 30 años por causas que aún se investigan.

La Bestia se convirtió en refuerzo de lujo para los "Bichos Verdes" en la temporada 2017-2018 y le dio al equipo sindical varias victorias, incluso siendo ganador de clásicas como la Mendoza-San Juan, la Vuelta a Chamical, la Vuelta a San Martín, también peleó cabeza a cabeza con Nicolás Naranjo el Giro del Sol edición 2020. El mercedino llegaba a la última etapa a un segundo de diferencia de Naranjo, al final fue el de La Bebida el ganador y Quiroga terminó siendo subcampeón.

Protagonista siempre en cada competencia que disputó y que terminara con embalaje masivo, "La Bestia" fue subcampeón mundial de pista, cuádruple campeón panamericano -con récord mundial incluido- y dueño de 17 títulos argentinos.

Esta última temporada fue protagonista en la Vuelta del Porvenir -ex Tour de San Luis- que ganó Nicolás Tivani. La Bestia es referente en esos pagos y en cada lugar por donde pasó la competencia recibió aliento Hace unos meses, en una entrevista que brindó a "El Diario de la República" de San Luis por su gran presente, Quiroga había expresado: "Estoy muy agradecido, la gente es increíble, demostró todo lo que me quiere y por eso traté de dar mi mayor esfuerzo. Además, y siempre atrás mío, está mi familia: Mariela, Fernando, Silvia, y mis hijos y los de mi pareja: Lourdes, Lucía, Luisina, Milagros, Lorenzo, Joaquín y Tomás. Siempre me acompañaron. La verdad es que ellos son el motor de todo esto", cerró "La Bestia", en la última entrevista que brindó.

Su último paso por San Juan fue en los Campeonatos Panamericanos de ciclismo de ruta integrando la Selección argentina.