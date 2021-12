Se termina el 2021 y en el fútbol del ascenso de la Liga Sanjuanina hay sueños para tratar de concretar. Y en ese camino, Centenario Olímpico de Chimbas y Sarmiento de Zonda dieron el paso hacia la finalísima por el único ascenso que queda en juego al vencer en semifinales a Colonia Fiorito y a Sportivo Picón, respectivamente. Ahora, se verán las caras en la definición del año en Trinidad.

Para Centenario Olímpico fue clasificación con sabor a revancha. Y es que El Fortín de Chimbas había quedado sacudido tras perder la chance del primer ascenso contra Juventud Zondina. Ese golpe dolió, lastimó pero retempló todo en Centenario y contra Fiorito, no dejaron dudas para terminar ganando 3-1. En el primer tiempo, los de Chimbas fueron más y a los 13" abrieron la cuenta con un gol de Nahuel Valdez. Desde ahí, todo lo controló y solamente le faltó terminar de liquidarlo en esa primera parte. En el complemento, Fiorito insinuó alguna reacción pero poco pudo hacer. Bastó que en Centenario apareciera su goleador Jesús Vega para que con dos goles terminara de sentenciar la clasificación a una nueva final. Claro, que para Fiorito hubo descuento y dignidad con el penal de Carlos Flores que solo sirvió para ponerle cifras definitivas a la semifinal en Trinidad. Centenario Olímpico vuelve a estar cara a cara con el ascenso y seguramente, todos en Chimbas, saben que las oportunidades no se dan dos veces seguidas y a esta, no la pueden dejar pasar.

En La Bebida, Sarmiento de Zonda terminó haciendo historia al instalarse en una final por el ascenso en su corta trayectoria como afiliado a la Liga Sanjuanina. Para lograrlo, debió trabajar bastante ante un Picón que le llegó a empatar el marcador en algún pasaje del partido, pero luego Sarmiento lo resolvió con autoridad para quedar cara a cara contra Centenario. Fue triunfo de los zondinos por 2-1 con un partido más que intenso, luchado pero leal. Abrió la cuenta a los 3" del complemento Agustín Aguilar para Sarmiento, pero a los 10" Federico Guevara empató parcialmente para los pocitanos. Quedaba tiempo y lo aprovechó Sarmiento que a través de Héctor Ru puso el 2-1 a los 35" del complemento, que luego sería definitivo para clasificar.