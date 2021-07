Sebastián Driussi llegó a un acuerdo para desvincularse de Zenit (Rusia) pese a que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2022. El delantero argentino de 25 años ahora es pretendido por River, que ya se movió por contratarlo, aunque desde la MLS también se interesaron en él, según informó el periodista Nicolás Distasio.

Incluso, Estados Unidos podría ser su destino, pese a la intención del "Millonario" de contratarlo por pedido de Marcelo Gallardo. Driussi, que hasta ahora vistió las camisetas de Zenit y River, se despidió a través de una carta de los hinchas del club ruso.

De hecho, en las palabras que escribió, Driussi menciona que tuvo la posibilidad de ir al Inter Miami. ¿Será su próximo destino? "El verano pasado realmente podría haber dejado el Zenit: el Inter Miami ofreció al club un buen dinero. Si estuviera solo, probablemente no me gustaría irme, pero para mi familia, mudarme a los EE. UU. Fue una buena oportunidad para algo nuevo. No estoy enojado con nadie, todo pasa o no pasa por alguna razón", mencionó.