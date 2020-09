En los Pirineos mostraron credenciales. En el macizo central donde corrieron la segunda semana aplastaron las expectativas del dúo dinámico colombiano. Y ahora, en los Alpes, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y Tadej Pogacar (UAE-Emirates) se jugarán mano a mano la 107º edición del Tour de Francia.

Hace un par de meses, en los campeonatos nacionales de Eslovenia, Roglic le ganó prueba de ruta a Pogacar por 10 segundos. Dos días después, el joven de 21 años que es jefe de filas del equipo árabe derrotó en la contrarreloj, por 9 segundos al candidato del equipo neerlandés.

Los dos son buenos contrarrelojistas, pero Pogacar demostró ser más fuerte subiendo.

Tras el segundo y último día de descanso, cumplido ayer, llegará desde hoy la tercera y última semana del Tour, en la que hay tres etapas de montaña, una contrarreloj que termina en alto, una etapa (viernes) de terreno "rompepiernas" y el paseo triunfal con un "acordado" sprint final de los Campos Elíseos el próximo domingo.

Sabido era que Roglic venía muy bien arropado por su equipo. Y si bien en el Criterium Dauphine perdió a uno de sus escudero el neerlandés Steven Kruisjwijk, encontró en el belga Wout Van Aert, sumado a Tom Dumolin, producto original de los Países Bajos, a un gregario de lujo, que no solo lo lleva en sillita de oro hasta cerca de la cima, sino que también impone un ritmo que liquidó a Egan Bernal (INEOS) y Nairo Quintana (Arkea Samsic), los otros favoritos a ganar la carrera. Ahora bien, la "maquina" amarilla y negra no pudo "colgar" a Pogacar, quien no solo les aguantó todos los cambios de ritmo, sino que también les demostró que dará pelea hasta el final, venciendo a su líder en la cima del Gran Colombier.

Hoy habrá una etapa de montaña con final en alto en una cima de tercera categoría, el alto en Vilar de Lans al 6,6 por ciento de inclinación. Pero donde Pogacar podría complicar al equipo del líder es mañana, cuando deban sortear dos cimas temibles, consideradas fuera de categoría: La Madeleine (17,1 km al 8,4%) en el kilómetro 107 de los 170 finales y luego en la llegada con el inédito Col de la Loze (21,5 km al 7,8%).

Los dos son buenos contrarrelojistas, pero la crono escalada favorece más las cualidades del pibe que, disfrazado de Quijote, arremete como un toro contra los "molinos" amarillos del Jumbo-Visma.

La otra carrera



A solo seis días de llegar a París y con 833,7 km de competencia, la lucha por la carrera está atomizada a los dos eslovenos. Pero, por aquello de "carreras son carreras" no puede dejarse de citar a quienes están dentro de una distancia lógica de dar un zarpazo si encuentran alguna grieta en la sólida muralla amarilla que cubre a Roglic. Por ahora pelea por el tercer escalón del podio: el colombiano Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) a 1m34s; cuarto aparece el también colombiano Miguel Ángel López (Astana) a 1m45s y quinto el inglés Adam Yates (Mitchelton Scott) a 2m03s.