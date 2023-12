El seleccionado argentino comenzará su defensa del título de la Copa América frente al ganador de las eliminatorias entre Canadá y Trinidad y Tobago en el Grupo A de Estados Unidos 2024 el 20 de junio, mientras que el 25 se enfrentará a Chile y cerrará la fase zonal el 29 ante Perú, tras el sorteo realizado esta noche en Miami.

El sorteo determinó los otros grupos también

B: México, Ecuador. Venezuela y Jamaica.

C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

D: Brasil, Colombia, Paraguay y Concacaf 6 (Honduras o Costa Rica).

El torneo

La Copa América Estados Unidos 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos en 13 ciudades de 10 estados, comenzando por el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que albergará el encuentro inicial entre Argentina y Canadá o Trinidad y Tobago, el 20 de junio, con capacidad para 71.000 espectadores.



La definición entre los países de Concacaf será el sábado 23 de marzo a partido único.



El siguiente compromiso del equipo que dirige el DT Lionel Scaloni tendrá lugar cinco días después en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, y con capacidad para 82.500 personas, donde enfrentará a Chile el 25 de junio.



El último partido del Grupo A cruzará a Argentina con Perú el sábado 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde también se disputará la final con una capacidad para 75.540 espectadores.



Si el campeón del mundo avanza a la siguiente fase como líder del grupo, viajará el 3 de julio al estadio NRG de Houston, Texas, para enfrentar el día siguiente al segundo de la Zona B, conformada por México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.



El recinto tiene capacidad para albergar a 72.200 personas.



En caso de finalizar segunda, Argentina se medirá ante el ganador del Grupo B el viernes 5 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con espacio para 80.000 personas.



Si clasifica a las semifinales, la selección nacional regresará a Nueva Jersey para disputar el partido el martes 9 de julio en el MetLife Stadium.



La semifinal restante y el encuentro por el tercer puesto tendrán lugar en el Bank of América Stadium, de Charlotte, Carolina del Norte, con capacidad para 74.000 espectadores, en tanto que la final se jugará el domingo 14 de julio en Miami.



Por su parte, el Grupo C quedó conformado por el local Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, mientras que el D lo conforman Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador del partido entre Honduras y Costa Rica.



Además, en la previa del sorteo, los conductores presentaron a la mascota oficial del evento, un águila con cuello rojo y camiseta blanca con mangas azules y rojas bautizada "Capitán", que representa “la fusión única entre la pasión sudamericana por el futbol y la vibrante atmósfera estadounidense”.



Lo único que permaneció indefinido al final de la jornada fue si Lionel Scaloni continuará al frente del seleccionado argentino, ya que el técnico extendió sus dudas al respecto cuando se retiraba del complejo James L. Knight Center, de Miami, donde se llevó a cabo este evento.



El resto de las sedes de la Copa América 2024 son las siguientes:



* Allegiant Stadium, Las Vegas (Nevada), 65.000 espectadores (3 partidos: 2 de fase de grupos y 1 de cuartos de final).



* Children's Mercy Park, Kansas City (Kansas), 18.500 espectadores, (1 partido: fase de grupos)



* GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, 79.500 espectadores (2 partidos de fase de grupos).



* Exploria Stadium, Orlando (Florida), 25.500 espectadores, (2 partidos de fase de grupos)



* Levi's Stadium, Santa Clara (California), 68.500 espectadores (2 partidos de fase de grupos)



* Q2 Stadium, Austin (Texas), 20.700 espectadores (2 partidos de fase de grupos).



* SoFi Stadium, Inglewood (California), 70.000 espectadores (2 partidos de fase de grupos).



* State Farm Stadium, Glendale (Arizona), 63.400 espectadores (3 partidos: 2 de fase de grupos y 1 de cuartos de final).

Scaloni

En la ceremonia, el técnico de la Selección Argentina entró con el trofeo como campeón vigente y repasó su logro: "Veníamos de una época dura en la vida de todos, la pandemia, haberla ganado en el Maracaná fue el inicio de una muy buena era".