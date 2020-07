Ayer, a los 79 años, producto de una larga dolencia, había sufrido un ACV el año pasado que complicó aún más sus problemas coronarios, falleció Silvio Marzolini, un revolucionario marcador de punta, por su característica apoyada siempre en la técnica y la elegancia, con salida clara y por momentos convirtiéndose en un delantero más por su sector.

En una época en la que todavía existían los wines fueron famosos sus duelos con Luis Cubilla, el uruguayo puntero derecho de River, y con el "Loco" Raúl Bernao, talentoso y endiablado puntero derecho de Independiente.

Surgió al fútbol profesional en 1959 jugado para Ferrocarril Oeste, club que al año siguiente lo cedió a Boca por 600 mil pesos más seis jugadores. Y allí en Boca, el club de sus amores, la descosió: seis títulos como jugador y uno como entrenador. Con su 1,90 de estatura, era pulcro y bien ubicado a la hora de recuperar la pelota. Los delanteros le tenían temor, pero no a que les pegara: sabían que indefectiblemente, el 3 rubio les quitaría la pelota. Y una vez que la agarraba no era fácil sacársela. ¿Revolearla? Imposible. ¿Tirarla para adelante y correr por correr? No, jamás. Lo suyo era atacar asociadamente, era decisión firme de avanzar con ideas claras.

En 13 años con la camiseta azul y oro se convirtió en figura indiscutida y formó parte de dos defensas que marcaron la historia del club, la de principios de los sesenta de Roma; Silvero y Marzolini, Simeone, Rattin y Orlando o Silveyra, y aquella otra de fines de esa década con Roma o Sánchez; Suñé, Meléndez, Rogel y Marzolini.

La estadística dice que en Boca jugó 431 partidos, es el tercero con más encuentros en la historia después de Roberto Mouzo y Hugo Gatti y convirtió 10 goles. Aparte es el segundo con más partidos en La Bombonera después de Juan Román Riquelme, con 194 encuentros.

Silvio ganó seis títulos como jugador y uno como DT en el club.

En la selección nacional disputó los mundiales de 1962 y 1966. En este tuvo su momento consagratorio al ser elegido por la prensa como el mejor marcador de punta del torneo.

Con la camiseta "albiceleste" disputó 28 partidos e hizo un gol. Su mayor alegría fue haber pasado a cuartos de final en el Mundial de Inglaterra y su momento más triste haber integrado el equipo que fue eliminado por Perú en las Eliminatorias para el Mundial de México "70.

A comienzos de 1973, después de una divergencia con el presidente de Boca Alberto J. Armando, resolvió largar el fútbol a los 32 años y en 1975 debutó como entrenador en All Boys. El máximo galardón como DT fue el título en el Metropolitano de 1981 cuando dirigió aquella escuadra donde jugaban Maradona y Brindisi.

Su carrera de técnico la alternó con la periodista deportivo, trabajando en "Polémica en el fútbol", que se emitía por Canal 13. Luego de dirigir a Boca en 1995, fue coordinador de inferiores en Banfield desde 1998 hasta 2008.

El próximo 4 de octubre hubiese cumplido 80 años. Su nombre quedará siempre en la memoria como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino.

MARZOLINI A DOS TOQUES

"El premio más lindo que te puede tocar siendo jugador de fútbol es vestir la camiseta de la Selección. Yo tuve la fortuna de integrar varios grandes equipos que no tuvieron fortuna en los mundiales, el de Chile (1962) y el de Inglaterra (1966)".

"Boca necesita siempre jugadores técnicos, inteligentes, ganadores y vivos. Los bolu..., acá, no sirven. El plantel campeón del "81 estaba lleno de jugadores de mucha calidad, pero a la vez, muy inteligentes. Sabían lo que querían y lo demostraron".

El fútbol argentino, de luto

Emotivo adiós en las redes

Marzolini en su última etapa como DT, en 1995.



El respeto que se ganó Marzolini en su campaña como futbolista se vio reflejado en la gran cantidad de mensajes de despedida publicados en la redes sociales. Diego Maradona en su perfil de Instagram lo recordó así: "En 1981, de la mano de Marzolini, muchos de los muchachos de Boca dimos nuestra única vuelta olímpica en el país. Aquel grupo tenía a cada nene, y vos lo manejaste de una forma increíble. Fuiste una excelente persona. Muchas gracias Silvio, descansa en paz"

En sus cuentas de Twitter, diferentes clubes, entidades y ex rivales también le rindieron un humilde homenaje: