Debido a la cancelación del combate profesional categoría Ligero, entre Leonardo Ariel Luna y Alejandro Ezequiel Huaygua, el inicio de la histórica velada boxística por dos títulos mundiales comenzará a las 21:30 con los combates amateurs, tal cual el cronograma previsto, mientras que a las 23:30 hs, comenzarán los combates profesionales. De esta manera, el cronograma de esta noche queda de la siguiente manera:

21:30 hs – COMBATES AMATEURS – 3 Rounds

Varones Mayores:

• Cat. 91 kg - Mariano Castro (San Juan) vs Agustín Escudero (La Rioja)

• Cat. 75 kg - Matías Sierra (San Juan) vs Abraham Buonarrigo (Mendoza)

• Cat. 64 kg - Rodrigo Bronia (San Juan) vs Alfredo Soto (Mendoza)

• Cat. 56 kg - Ismael Riveros (San Juan) vs Kevin Muñoz (Mendoza)

• Cat. 56 kg - Lucas Guzmán (San Juan) vs Gaspar Chaparro (Mendoza)

Varones juveniles

• Cat. 56 kg - Natanael Olmedo (San Juan) vs Franco Ibarra (La Rioja)

- Olmedo: año 2001 - Medalla de Plata Juegos Evita

- Ibarra: año 2001 - Medalla Bronce Juegos Evita

Varones Cadetes

• Cat. 54 kg - Jeremías Orozco (San Juan año 2002) vs Lucas Camarda (Mendoza, año 2002)

23:30 hs - COMBATES PROFESIONALES

• Cat. Superligero (8 rounds) – Jeremías Nicolás Ponce (18G) vs Sergio Mauricio Gil (19G, 11P, 2E)

TITULOS MUNDIALES

TITULO MUNDIAL FIB GALLO

MARÍA CECILIA ROMÁN (ARG) (12G, 4P, 1E) vs CAROLINA DUER (ARG) (19G, 4P, 1E)

TITULO MUNDIAL FIB MOSCA

LEONELA YUDICA ANDINO (ARG) (13G, 0P, 1E) vs YAIRINETH CARMEN ALTUVE (VEN) (9G)