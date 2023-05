Todo un dramatismo vive por estas horas el Club Atlético San Martín. Es que por la realización del Mundial de fútbol Sub 20 en San Juan, San Martín no tiene escenario para poder disputar su encuentro ante Brown de Puerto Madryn por la 16ta fecha de la Primera Nacional.

El Verdinegro visitará este sábado a Agropecuario en Carlos Casares por la fecha 15 pero en la próxima fecha, a realizarse el fin de semana del 13 y 14, el equipo que conduce César Monasterio recibirá al conjunto de Madryn y no cuenta con escenario confirmado. El campo de juego del "Hilario Sánchez" se encuentra en pleno trabajo de resembrado y no llegará con los tiempos estipulados. El Estadio del Bicentenario, en donde hizo de local el fin de semana pasado y derrotó a Almagro, tampoco podrá ser utilizado por ningún equipo teniendo en cuenta la cercanía con el Mundial Sub 20 que tendrá como sede el coloso pocitano.

Desde San Martín ya elevaron el pedido ante la FIFA y la AFA pidiendo la habilitación del estadio de Pocito para poder jugar allí. La dirigencia del Verdinegro solicitó jugar el viernes 12 a las 21.30 horas. ¿Qué pasará si no hay respuesta favorable? San Martín pedirá la postergación de ese encuentro, algo que no agrada mucho en Concepción teniendo en cuenta las complicaciones que puede traer en un futuro por la seguidilla de encuentros y viajes y también porque el Verdinegro viene siendo protagonista y parece haber alcanzado su mejor nivel futbolístico en la era Monasterio.

En Concepción esperan la respuesta del ente madre del fútbol mundial en las próximas 48 horas pero también espera la dirigencia de Puerto Madryn que tiene que resolver el trámite de logística de viaje y alojamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que en esa semana ya comenzarán a llegar las selecciones que disputarán el Mundial en San Juan. Por el momento en San Martín son optimistas que podrán ser locales en Pocito, aunque la FIFA será quien lo determine.