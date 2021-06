Fue aquí. En el estadio "San Juan del Bicentenario". En el templo del fútbol sanjuanino. En ese lugar que hace tiempo empezó a ganarse las páginas doradas del deporte que es la debilidad de los argentinos. Carlos Tevez, "Carlitos" para el mundo futbolero, hizo los últimos movimientos con la camiseta de Boca Juniors, su club de alma y corazón, en el estadio de Pocito. Las páginas doradas recordarán ese momento y ese lugar.

Fue el lunes pasado. El primer día de junio de 2021. En la semifinal del torneo de AFA frente a Racing Club. Ese día que quedará inmortalizado como la despedida futbolística de uno de los mayores ídolos del Xeneize. El día en que el "Jugador del Pueblo" dijo basta y decidió dar un paso al costado en el club de sus amores. En el club de su familia, como dijo días después cuando anuncio que no jugaría más con la camiseta de Boca.

Su futuro no está definido si será en el fútbol o fuera del mismo. Una oferta de Estados Unidos aparece.

Aquella tarde de solcito caliente pero con ráfagas del Sur propias del otoño, la versión de "Carlitos" fue distinta a la que siempre tuvo acostumbrados a los argentinos, en especial a los hinchas de "su Boca". El Apache, como también lo conocen, deambuló por el verde césped del "Bicentenario" casi sin brújula. Como cansado. Distante. Extrañamente diferente al jugador que inspira fortaleza a sus compañeros y llena de dudas a sus rivales.

No era Tevez. Simplemente era su sombra. Pero esa figura no opaca todo lo que hizo "El jugador del Pueblo" durante su exitosa trayectoria. Porque supo ganarse la idolatría de su gente y el reconocimiento de los hinchas rivales. Porque triunfó acá y también en Europa. Porque a nivel de clubes se colgó medallas de todo tipo.

Decepción. Su gesto lo dice todo. Carlitos ya se sentía más afuera que adentro

de la vida de Boca.

Aquella tarde frente a la Academia, sus últimos derechazos no tuvieron la dirección ideal. Faltando 10 minutos para el final del partido le entró mordido y su tiro cruzado se fue apenas desviado del palo derecho del "Chila" Gómez. Y, después, tras el 0-0, en la tanda de los penales, su tiro fuerte al ejecutar el primero se estrelló en el travesaño. Ese fue el puñal que le debe haber tocado el corazón. Se lo notó cuando volvió al centro de la cancha con la mirada al piso. Ya sabía que no era como otras veces. Su alma le delataba que el divorcio con su Boca estaba más cerca de lo que todos pensaban.

Y fue ahí, en el estadio "San Juan del Bicentenario". En la tierra del sol y del buen vino. Lejano a su barrio porteño de amores. La historia contará eso. Que el emblemático "Jugador del Pueblo" vistió por última vez la camiseta de Boca en ese lugar. El destino lo quiso así.

SE REARMA EL XENEIZE

Andrada, con su destino afuera



Boca tiene decidido vender a alguno de sus dos arqueros principales, Esteban Andrada o Agustín Rossi, y parecía que todo se encaminaba para que el primero emigre y continúe su carrera en Rayados. Las negociaciones parecen enfriarse y el equipo mexicano ya tiene una alternativa por si no llega el argentino. En caso de no lograr acordar un valor y fichar a Andrada, Rayados ya tiene en mente a otro arquero: Tiago Volpi. Es brasileño, de 30 años y juega en el San Pablo de su país natal. Por el momento no se iniciaron gestiones formales, pero si hubo un pedido de cotización por el uno.

Aunque las charlas por el ex Lanús entre los mexicanos y Boca habían avanzado, desde el club de la Ribera siguen en contacto con el Olympique de Marsella de Francia, equipo que también está interesado en el arquero. Aunque no trascendieron las cifras de la negociación, se sabe que el Xeneize pretende un monto cercano a los diez millones de dólares por Andrada. Actualmente la diferencia entre ambos equipos rondaría en el millón y es por eso que la situación no avanza y no se resolvió. El futuro del arquero argentino todavía es una incógnita. En tanto Agustín Rossi podría afianzarse aunque también tiene opciones de salida. El joven arquero de 25 años se adueñaría del arco Xeneize en caso de que Andrada emigre, aunque no se descarta que también sea vendido. Si llega una oferta convincente por Rossi, quien estuvo en la órbita del Udinese, Boca lo dejará ir. Si esto sucede, Juan Román Riquelme y compañía deberán salir a buscar un arquero, puesto que se quedaría solo con Javier García. Se le abrirá otra vacante en el plantel que de un día para el otro terminará desarmado sabiendo que el 13 de julio ya regresará a la competencia con los partidos de Copa Libertadores.

Emigra. Esteban Andrada está en los planes del Monterrey mexicano y el mendocino quiere irse.

Apenas un solo 9

El golpe de la salida de Carlos Tevez parece haber dejado en estado de shock a Boca, que deberá ahora encarar el mercado de pases más necesitado de delanteros que nunca. Es que, sin el Apache y con varias salidas ya confirmadas, solamente queda un nueve con contrato en el plantel: Luis Vázquez. Un déficit más que grande.