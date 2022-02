La herida sigue abierta. Pasaron casi ocho años para que el destino le brinde a Ariel Sánchez la chance de tomarse revancha y el experimentado volante no quiere desaprovecharla. Este domingo cuando Alianza dispute la final del Regional Amateur ante Atlético Paraná, el "Bichín" tendrá una oportunidad única de tapar esa herida ante un rival que ya lo despejó de un ascenso, en esa ocasión jugando para Unión de Villa Krause.

"Esperamos hacer un buen planteo en Río Cuarto y traernos lo que más queremos y a lo que apuntamos desde que comenzamos este camino. Yo fui y perdí una final por penales y ahora ésta no la quiero perder", expresa el "Bichín", una de las piezas fundamentales en el armado del plantel "lechuzo". Es que el futbolista chimbero ya enfrentó al "Decano" paranaense en junio del 2014. En esa oportunidad por la final del desaparecido Torneo Argentino "B", Atlético Unión ganó la final de ida en San Juan por 1 a 0 con gol de Nahuel Olivari, pero en la revancha en Paraná, el local ganó con un penal sancionado sobre la hora que le permitió llevar la definición a los penales. En una atrapante definición, fue Paraná quien se quedó con el ascenso y a pesar de que a Unión le llegó la invitación para disputar el Argentino A unos días después, para el "Bichín" la amargura por la final perdida todavía se siente y es por eso que quiere revancha: "Cuando nosotros fuimos con Unión, hicimos un buen partido de local y ganamos, después de visitante lo fuimos a buscar y no se pudo, nos cobraron un penal en el final y de ahí fuimos a los penales. Quiero mi revancha, espero que ahora la pueda tener con Alianza", manifestó.

El "Bichín" pasó por casi todos los clubes sanjuaninos. A sus 34 años quiere el ascenso.

Para el "Bichín", esta final por el ascenso lo encuentra con otra madurez. "Ya pasé por estas categorías y se como se juega Argentino B y Argentino A. La edad va pasando y por ahí no te das cuenta lo que te estás jugando, principalmente para mi por la edad que tengo si me retiro quisiera retirarme con un ascenso y si es con este club mucho mejor", comentó. Es que a sus 34 años, si bien no piensa todavía en el retiro del fútbol, sabe que finales no se juegan todos los días y así lo expresa: "No se si la vida me va poner otra vez en una final, por eso no quiero dejar pasar la chance. Quizás juego 2 o 3 años más, pero quiero conseguir el ascenso ahora. Finales no se juegan todos los días, vamos a dejar la vida para traernos el ascenso de Córdoba", expresa.

Le tocó sumarse al equipo de Santa Lucía cuando el plantel ya tenía una base conformada por Luis Pallaroni pero se acopló de la mejor manera. El "Bichín" recalca la calidad del plantel con el que se encontró y el proyecto ambicioso que tenía el "Lechuzo": "Cuando llegué ya sabía lo que era este plantel y las ambiciones que tenía Alianza. Te da otra motivación cuando venís a un club que sabe dónde quiere llegar. Me encontré con muchos chicos con los que ya había compartido plantel en otros clubes y me encontré con un grupo muy humano que viene siendo como una familia para mí porque el día a día lo vivimos todos juntos. Gracias a Dios se nos dio el objetivo que queríamos todos que era llegar a la final".

Este domingo a las 18 horas en cancha de Estudiantes de Río Cuarto, Alianza definirá en 90 minutos su salto a una categoría a la que no llega hace 20 años. Esa presión al "Bichín" le pesa pero sabe como afrontarla: "Alianza es un club grande que hace mucho apuesta a llegar a esa categoría. Estamos muy cerca y vamos a dejar la vida por traernos ese ascenso", cerró.

El "Lechuzo" viaja y tiene árbitro

Esta noche cerca de las 23 horas, Atlético Alianza estará emprendiendo viaje hacia la provincia de Córdoba. El plantel que conduce Luis Pallaroni se entrenará hoy, después que termine el encuentro que Alianza mantendrá ante San Martín por Copa de Campeones. Luego se trasladarán hacia un restó de Ignacio de la Rosa y Del Bono para cenar y después de eso sí, viajarán hacia Río Cuarto donde quedarán concentrados para la gran final del domingo.

Ayer se conocieron las ternas arbitrales para las cuatro finales del Regional Amateur, todas se disputarán a las 18 horas. Alianza -Atlético Paraná contarán con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela (foto), oriundo de Río Tercero. Matías Balmaceda y María Belén Bevilacqua serán sus asistentes.