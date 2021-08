Boca Juniors recibe a Patronato de Paraná por la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional. Con el arbitraje de Silvio Trucco, el partido se puede seguir por Fox Sports Premium.

No es un encuentro más para el Xeneize. Es que después de la derrota del fin de semana pasado ante Estudiantes en La Plata, el Consejo de Fútbol que lidera el vicepresidente del club Juan Román Riquelme decidió prescindir de Miguel Ángel Russo como entrenador del primer equipo y en su lugar eligió reemplazarlo con Sebastián Battaglia, que desde que la nueva dirigencia se hizo cargo del club a fines de 2019, se había convertido en el DT de la Reserva.

Más allá de los resultados -Boca marcha anteúltimo con solo 4 puntos sobre 18 posibles y lleva una racha de 16 encuentros sin victorias-, lo que más preocupaba a los encargados del fútbol eran las pocas respuestas futbolísticas y el bajo desempeño a nivel individual y colectivo del conjunto. Por eso fue que eligieron un cambio en la conducción del plantel profesional y dejaron ir a Russo, que en su segunda etapa en el Xeneize acumuló dos torneos: se consagró campeón de la Superliga 2019-2020 tras ganarle en el sprint final al River de Marcelo Gallardo y obtuvo la Copa Diego Maradona 2020.

Ahora es el turno de un histórico del club que tiene sede en Brandsen 805 para intentar encauzar un equipo que mostró poco peso ofensivo y una casi nula generación de juego. Battaglia, máximo ganador de títulos con la camiseta azul y oro, ya evidenció en las pocas prácticas que cambiará el formato con el que jugará Boca. Finalmente, se confirmó que el juvenil Luis Vázquez ingresó al once inicial y es la referencia de área.

Más allá de que el nuevo Boca jugará con un 9 -Nicolás Orsini está en la etapa final de su recuperación por una lesión en una de sus rodillas-, el nuevo entrenador recibió una mala noticia en las últimas horas. Jorman Campuzano acusó un problema personal urgente que lo marginó de la convocatoria. El colombiano era uno de los futbolistas que asomaba como posible titular ante el Patrón, pero debido a este imponderable de índole privado no fue de la partida ni se concentró junto al resto de los citados.

En cuanto al resto del equipo, Rolón le ganó la pulseada a Alan Varela y continúa como el volante central del equipo y está acompañado por Cristian Medina, quien ingresó por el Pulpo González. En los laterales, el peruano Luis Advíncula juega desde el arranque, lo mismo que el colombiano Frank Fabra en el costado izquierdo. En el ataque, Briasco es de la partida, pero salió a la cancha como extremo y no como un atacante central, puesto en el que lo utilizó Russo desde que llegó al Xeneize procedente de Huracán al no apostar por Vázquez y frente a la ausencia de Orsini.

De esta manera, Boca forma con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón y Juan Ramírez; Cristian Pavón, Luis Vázquez y Norberto Briasco.

Por su parte, Patronato tuvo un buen arranque en el campeonato. Suma 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y solo cayó ante Independiente en Avellaneda. De cara al duelo ante los xeneizes, el DT Iván Delfino no pudo contar con García Guerreño, quien padece una distensión en su rodilla izquierda. Además, el DT no pudo utilizar al uruguayo Hugo Magallanes, último refuerzo del conjunto de Paraná, ya que todavía no fue habilitado.

Es importante recordar que en los primeros días de septiembre -todavía no está confirmada la fecha pero sería el 7 u 8 en el estadio único de San Nicolás-, ambos equipos volverán a enfrentarse por los cuartos de final de la Copa Argentina.