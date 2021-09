No hay con qué darle. Peñarol perdía pero con recursos de sobra, dio vuelta el resultado y terminó ganando por 4 a 3 ante Huracán Las Heras en un encuentro válido por la 25ta fecha del Federal "A". Con eso se afianza cada vez más en zona de clasificación a cinco fechas del final.

El resultado 4 a 3 puede parecer ajustado pero no refleja lo que se vio en el campo de juego. Porque Peñarol fue muy superior al Globo, que si bien comenzó ganando, cuando Peñarol lo dio vuelta, el equipo mendocino nunca pudo salir del asedio del Bohemio que lo ganó con argumentos de sobra. A los 7 del inicio, Daher sorprendió a todos en el área local para poner en ventaja a Huracán. Peñarol no se achicó y 4 minutos lo igualó: Leandro Espejo se metió en el área, lo bajaron y Bejas sancionó penal que Illanes cambió por el 1-1. Ya con eso, el Bohemio se acomodó y fue por más. A los 21, un centro de Acosta fue al segundo palo y Guillermo Pfund ganó arriba de cabeza para anotar el 2-1. El Bohemio tuvo el tercero con un centro de Espejo que De Souza terminó enviando por encima del travesaño. El gol estaba al caer y se dio no más cuando tras una generación de Acosta, Espejo encaró e hizo lo que quiso con Giussepponi para cruzar la pelota y anotar el 3-1. Golazo.

En el complemento, Huracán se jugó todas las cartas al ataque y pasó a jugar con tres puntas y si bien mejoró, no llegaba con peligro al arco de Pave. Peñarol había sentido el desgaste y la ausencia de Espejo pero aún así aumentó diferencias a los 26 cuando el "Carucha" fue a luchar una pelota e Inostroza metió la mano, el penal lo cambió por gol Lucas Fernández. Parecía liquidado pero el Globo descontó en el final con los goles de Nasta y Tallura. Aún así no le alcanzó y el Bohemio terminó celebrando una victoria más que justa en su regreso a Chimbas que sirvió para seguir alimentando sus ansias de clasificación.

La zona está que arde

Además de los triunfos de Peñarol y de Desamparados, la Zona "A" del Federal dejó los siguientes resultados: el líder Deportivo Madryn cayó por 1 a 0 ante Ciudad Bolívar, en tanto que Olimpo tampoco pudo ganar y cayó por 3 a 0 ante Sol de Mayo. Cipolletti igualó 1 a 1 ante Sansinena. Además, Ferro de General Pico goleó por 3 a 0 a Villa Mitre de Bahía Blanca. Camioneros, ya eliminado, goleó por 4 a 1 a Estudiantes en San Luis, que también está fuera de la pelea. Por último, Independiente de Chivilcoy venció por 2 a 1 a Juventud Unida de San Luis. La 26ta fecha se jugará el domingo y tendrá los siguientes cruces: Desamparados-Ferro (11 horas), Sol de Mayo-Peñarol (14 horas), Villa Mitre-Bolivar, Sansinena-Otamendi, Juv. Unida-Cipolletti, Huracán LH-Estudiantes SL, Dep.Madryn -Olimpo, Camioneros-Independiente CH.