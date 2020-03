El Comité Olímpico Internacional (COI) fijó un plazo de cuatro semanas para decidir sobre el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que podrían ser postergados por los efectos de la pandemia de coronavirus, según admitió ayer por primera vez el organismo en un comunicado. Esto ocurre, además, en medio de las presión de los atletas y federaciones de todo el mundo. El COI, hasta aquí, había informado que estaba en contacto con la Organización Mundial de la Salud y que no quería tomar decisiones drásticas.

El COI siempre remarcó que se habla de postergación de Juegos, no de cancelación.

En las últimas horas un grupo de atletas que representa a los aspirantes olímpicos le reclamó al COI que posponga los Juegos Olímpicos hasta que la pandemia de coronavirus esté bajo control. "A medida que el mundo se une para limitar la propagación del virus Covid-19, el COI debe hacer lo mismo", afirmó Global Athlete, en un comunicado de prensa.

Esta muestra de solidaridad entre los aspirantes olímpicos se suma a las docenas de atletas individuales y federaciones que se han opuesto a la postura actual del COI, que es comenzar los Juegos Olímpicos según lo programado, para el 24 de julio próximo.

Global Athlete también pidió a los organismos de radiodifusión, específicamente a NBC, y a los patrocinadores "que adopten el mismo nivel de deber de atención hacia los atletas apoyando al COI y al Comité Paralímpico Internacional con flexibilidad y comprensión durante estos tiempos desconocidos".

La declaración salió unas horas después de que los atletas estadounidenses participaran en una conferencia telefónica para compartir sus sentimientos sobre la crisis y la posibilidad de la postergación de Tokio 2020.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU está distribuyendo una encuesta a los atletas, con la esperanza de compartir algunas de las respuestas en una reunión con el COI en los próximos días.

Por el momento, la posición del COI había sido de una forma aunque luego del comunicado de ayer, y ante la realidad, parece comenzar a torcerse.

CURUCHET, INFLEXIBLE

"Me parece una vergüenza"

Crítico. Se mostró con el COI el campeón olímpico en 2008, Juan Curuchet.



El marplatense Juan Curuchet, campeón olímpico en Beijing 2008 junto con Walter Pérez en la prueba americana de ciclismo, dijo ayer que "es una vergüenza que aún no se hayan suspendido los Juegos Tokio 2020" debido a la pandemia de coronovirus, y criticó al COI por no tener una "mirada global sino individual y egoísta" sobre el tema. "Me parece una locura la realización de los Juegos. Es una locura que el COI y la organización de los Juegos no estén tomando medidas para que la competencia sea atrasada. Es mi mirada como atleta, como deportista que se preparó cuatro años para un día", afirmó Curuchet. "Me parece muy egoísta que cuando en el mundo se está pidiendo que la gente no circule por la calle, se vea de qué forma se pueden mantener los Juegos", insistió y agregó que "hay 160 países del mundo que están afectados por la pandemia del coronavirus".

Negativo



El maratatonista Eulalio Muñoz (foto) se manifestó ayer en contra de la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y sostuvo que "lo ideal sería la suspensión de los mismos". En la cuenta de su red social Instagram, el atleta, de 24 años, consideró que lo esencial "actualmente es la salud de todo el mundo", en referencia a la pandemia del coronavirus. Muñoz, clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, expresó que su deseo es estar en la cita internacional "aunque no de esta forma" y remarcó que varios atletas "llegarán en desventaja y no sería justo para nadie", expresó.