Atlético Unión jugará el Torneo Regional Amateur y en la noche del miércoles se conoció que la dirigencia decidió presindir de los servicios de Omar López Abaca y contratar a Gastón Solera, quien regresa después de ocho meses. López Abaca, un ídolo del club de Villa Krause que logró levantar al plantel en el torneo local en las últimas semanas, publicó en sus redes un fuerte mensaje contra la dirigencia.

"Quiero comunicar mi desagrado con la comisión directiva de Unión, por la falta de ética y profesionalismo que tuvieron para conmigo", abre el descargo el "Chopa". "Desde el lugar de jugador siempre di lo mejor por este club, cuando me necesitaron también estuve hasta llegar a ser DT sabiendo que estaban en su peor momento. Cuando se descendió del Federal A, me llamaron y nunca dudé en volver a defender estos colores sabiendo por el momento crítico que pasaba la institución, incluso llegué a lograr una de las mejores campañas", expresó.

El ahora ex DT se molestó de la manera en la que se dio su desvinculación. "Estoy totalmente dolido y apenado por la manera en la cual tuve mi desafección del club. Quiero dejar en claro que nunca se valoró mi trabajo ya que cuando llegué al club estaba en descenso directo y hoy tan solo a seis pts en juego y con cinco a favor, me enteré por medios de comunicación que estaban arreglando con otro DT a mis espaldas", continuó, haciendo referencia a que la dirigencia que encabeza Mauricio Acosta contrató a Gastón Solera mientras López Abaca se encontraba todavía dirigiendo, algo considerado en el fútbol como "falta de códigos".

"No me voy por mi propia voluntad, sino que me voy por los dirigentes que no tuvieron el carácter suficiente para informarme de frente que yo ya no era más DT de Unión. No soy de generar descargos ni manifestarme a través de redes sociales porque como todos saben soy una persona de palabra y que siempre va de frente pero considero que mi límite se vio sobrepasado. Aclaro que mi descargo y enojo va hacia la comisión directiva y no hacia los hinchas", manifestó.

Lo cierto es que en las redes sociales del club despidieron a López Abaca con un "hasta pronto ídolo" y a los pocos minutos realizaron una nueva publicación brindándole la bienvenida a Gastón Solera quien incluso en cuestión de horas ya oficializó a los primeros refuerzos.