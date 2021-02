Nuevo torneo y nuevas ilusiones. Comenzar el campeonato con el pie derecho era fundamental y eso logró San Lorenzo en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En un encuentro disputado en el Nuevo Gasómetro, venció por 2 a 1 a Arsenal de Sarandí en un choque correspondiente a la fecha 1 de la Zona "A". Los goles del Ciclón fueron anotados por Bruno Pittón y Franco Di Santo a los 4 y 8 minutos del primer tiempo, mientras que el descuento fue obra de Navas a los 31.

No pudo ser mejor el debut de Dabove al frente de San Lorenzo. Después de completar una gran campaña en Argentinos Juniors, el DT desembarcó en el Ciclón con el objetivo de mejorar el presente de un equipo que jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores con la intención de sumarse a la fase de grupos. El conjunto azulgrana comenzó de la mejor manera el encuentro. Ya había tenido una jugada de peligro con Ramírez en el inicio mismo, pero a los 4, Nicolás Fernández paró la pelota por el centro, la abrió a la derecha para que metieran el centro y Bruno Pittón no defraudó y anotó el 1 a 0. La ventaja le dio claridad al conjunto de Boedo y sorprendió a Arsenal que volvió a padecer la embestida del local a los 8", esta vez un centro de Peruzzi desde la derecha encontró a Franco Di Santo en la ubicación correcta para ganar la marca y elevarse para con un cabezazo letal, anotar el 2 a 0. San Lorenzo manejando los hilos del encuentro pudo haber ampliado con el remate de Ramírez con un estupendo tiro libre que alcanzó a sacar Navarro del ángulo. Arsenal intentó levantar y a los 31 marcaron feo a Navas pero Espinoza ignoró el penal. Igual el equipo de Rondina no bajó los brazos y a los 31 llegó a descontar precisamente con gol de Navas. Tras un tiro libre desde la izquierda el centro encontró por el segundo palo la cabeza de Navas para marcar el 1-2. En el complemento la historia fue otra. Puras ganas de Arsenal que buscó por todo los caminos llegar a la igualdad pero no pudo lograr. San Lorenzo arrancó con el pie derecho el campeonato gracias a un arranque demoledor en los primeros minutos.