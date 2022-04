Manchester City, de Inglaterra, venció ayer a Real Madrid, de España, por 4 a 3, de local, en la primera semifinal de la Liga de Campeones de Europa, pero se quedó corto en la diferencia de cara a la revancha.

El volante belga Kevin De Bruyne (PT 2m), el delantero brasileño Gabriel Jesús (PT 11m), el atacante inglés Phil Foden (ST 8m) y el mediocampista portugués Bernardo Silva (ST 29m) marcaron para el equipo inglés, mientras que el goleador francés Karim Benzema (PT 33m y ST 36m, de penal) y el brasileño Vinicius Jr. (ST 10m) descontaron para los españoles en un partido intenso y espectacular, acorde con la expectativa creada en la previa.

El puntero de la Premier League sacó rédito en los primeros minutos del partido que se jugó en el estadio Etihad de la ciudad de Manchester, y puso en jaque al Madrid. Tras el 2-0, el equipo del catalán Josep Guardiola perdió justeza en la definición y se privó de convertir más goles.

El líder de la liga española concretó el 2-1 a través de Benzema, máximo goleador de la presente edición de la Champions con 14 tantos, y frenó la intensidad del City.

El City y el Madrid definirán al segundo finalista del certamen el miércoles 4 de mayo, cuando se enfrenten en el Santiago Bernabeu de la capital española.

En el segundo tiempo, los de Guardiola salieron con todo otra vez y luego de varias situaciones de peligro (entre ellas el remate en el palo del delantero argelino Riyad Mahrez) convirtieron el 3-1 a través de Foden, de cabeza.

Dos minutos después, Vinicius Jr. generó un desmarque para una corrida inalcanzable que lo dejó cara a cara con el arquero Ederson. El volante del seleccionado brasileño definió cruzado para un nuevo descuento y ratificó el poder de gol del Madrid.

El City fue por más y alcanzó el cuarto con un remate de Silva, quien estuvo atento ante la ley de ventaja otorgada por el árbitro ante la infracción del alemán Tony Kross en la jugada previa.

Cuando parecía que el local lo tenía controlado, apareció la mano del defensor Aymeric Laporte en el área que Benzema cambió por gol a través de un penal picado con notable maestría y delicadeza; "a lo Panenka".

El "Kun" lo vivió y comentó por Twitch

Sergio Agüero debutó ayer como comentarista: desde su cuenta de Twitch, y para StarPlus, el Kun reaccionó en vivo a lo que sucedió en el inolvidable Manchester City 4 - Real Madrid 3, por la primera semifinal de Champions League. Habló en vivo con Mario Balotelli, incluso de Boca. Destacó a los muchachos de Pep. Se sacó el sombrero por Benzema ("qué hijo de mil"). Y aplaudió por lo que jugaron ambos equipos: "Terminó el partido. Un partidazo. El 4-3 parece mucho pero es como ganar 1-0. Se ganó. Eso es lo importante. Ahora en la cancha del Madrid, vamos a reaccionar".

El dialogo con Balotelli, con quien compartió una temporada en el club inglés se potenció, cuando el ex delantero argentino le preguntó "que haría si lo llama Román". La respuesta del italiano no se hizo esperar. "Yo voy a la Argentina si me llama. Todos los niños crecieron viendo videos de (Diego) Maradona y (Juan Román) Riquelme en Boca. Yo de pequeño veía a Boca. Mínimo un año quiero ir a Boca", concluyó.

Hoy, la otra semis en Anfield

Villarreal, con los argentinos Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso, visitará hoy al Liverpool por la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Anfield y será transmitido por ESPN. La revancha será el martes 3 de mayo en España y el ganador jugará la final del sábado 28 del mismo mes en el Stade de France de París.Rulli, Foyth y Lo Celso ya se metieron en la historia del club español e igualaron la campaña de sus compatriotas Mariano Barbosa, Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín y Guillermo Franco, quienes quedaron entre los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada 2005/06. En aquella ocasión, el "submarino amarillo" también enfrentó a un rival inglés: quedó en la puerta de la final tras perder la ida por 1-0 en Londres ante Arsenal y no pasar del empate sin goles en casa, con el recordado penal fallado por Riquelme a los 45 minutos del segundo tiempo.