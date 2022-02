Le tiene confianza plena a sus compañeros. Su convicción contagia y entusiasma a quien lo escucha. Gustavo Leonel Pereira o más conocido como el "Gatito", confía a pleno en que Atlético Alianza revertirá la serie por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. En la ida fue caída en cancha de Gutiérrez por 2 a 1 pero el delantero expresó que en Santa Lucía el domingo lograrán dar vuelta el marcador y su mayor ilusión es jugar la final por el ascenso al Federal "A".

"Era injusto traerse un 2 a 0 porque ellos habían tenido tres situaciones claras y habían metido dos. Nosotros generamos las chances claras y no las pudimos meter. La serie está más que abierta, el gol de Pedro nos dio mucha más vida", expresó haciendo referencia al gol que llegó en el minuto final y que cerró el marcador en derrota pero por 2 a 1.

El domingo en el Estadio Centenario de Santa Lucía y seguramente con toda su gente, Alianza deberá revertir la serie con al menos un gol de diferencia. Sobre eso, Pereira dio su parecer analizando cómo se jugó el encuentro de ida en la cancha del "Perro" mendocino. "A pesar de la derrota el balance que hicimos fue positivo. Ellos (refiriéndose a Gutiérrez) esperaban otra cosa, nunca pensaron que íbamos a jugarle así, ellos tuvieron control de pelota pero las más claras las generamos nosotros. Es un equipo que esta laburado, en donde entra uno y sale otro. El "5" se dio cuenta que nosotros tapábamos el medio y empezó a ir a los costados. Estoy seguro que vendrán a replegarse y defender el resultado", expresó el delantero.

Pereira ya sabe jugar estas instancias de Regional. En el 2019 ascendió con Peñarol.

Sobre su equipo, Pereira dice que confía a pleno en sus compañeros y da sus argumentos: "Nosotros sabemos que de local nos hacemos fuerte. Arrancamos bien, es un equipo que tiene hambre de gloria y venimos haciendo sacrificio hace bastante. Estamos enchufados y tenemos nuestras armas. Estoy seguro que vamos a festejar el domingo", manifestó el papá de Alma y Alana.

El delantero chimbero, ese que nació en el Barrio Cabot, debutó en Árbol Verde pero que también vistió las camisetas de Sportivo, Unión, Alianza, Del Bono, y que hasta pasó por Tigre y Acasusso, no puede aguantarse de expresar la ilusión que hoy mueve a todos en Santa Lucía: "Es lo que soñamos. Sería lo más lindo. Ganar esta fase ir a la final es el primer objetivo, ojalá se nos de. Me tocó ascender con Peñarol y son sensaciones muy lindas que quiero repetir", expresó el "Gatito", el mismo que heredó ese apodo porque cuando chico veía a Hugo Alberto Pérez, un "9" que supo vestir la camiseta de su Árbol Verde. "No me acuerdo bien de él pero nunca pensé que el apodo me iba a durar hasta grande", comentó entre risas.

El ascenso que consiguió al Federal "A" con Peñarol hace unos años todavía está en su memoria. En ese plantel fue clave marcando goles y si bien no tuvo chances de continuidad en esa categoría porque el "Bohemio" no le renovó, no guarda rencores. Alianza apareció en su camino y le abrió las puertas y ese voto de confianza es lo que quiere pagar el "Gatito" con la clasificación. "Alianza me dio una nueva oportunidad y gracias a Dios hicimos las cosas bien para llegar hasta esta instancia. Venimos haciendo las cosas bien, tenemos un gran equipo y esto no es de un día para el otro. Sabemos que si ganamos el domingo nos queda menos para nuestro sueño", expresó. Y sí, porque un triunfo los dejará a solo 90 minutos del ascenso.

Precios definidos

En Santa Lucía hay expectativa de sobra de cara a la revancha del Regional Amateur ante Gutiérrez que tiene a Alianza con la posibilidad de acceder a una final por el ascenso al Federal "A". La dirigencia de Alianza definió ayer los precios para las entradas: la popular costará 500 pesos, la platea 700 y el seguro para menores 300.