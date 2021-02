El sanjuanino surgido en San Martín vive uno de los mejores momentos de su carrera. Edgardo Díaz logró el ascenso con Maipú a la Primera Nacional.

El conjunto mendocino superó 2 a 0 a al Deportivo Madryn y retornó a la segunda división, tras más de una veintena de años su única incursión en la categoría. La final del Federal «A» se llevó a cabo en la calle Vergara y los goles fueron convertidos por Álvaro Veliez y Matías Persia.

El elenco mendocino anotó un capítulo de oro en su historia, porque después de muchos años de intentarlo una y otra vez pudo alcanzar la meta. En un duelo, donde terminó siendo superior, los comandados por Luciano Theiler hicieron uso de su efectividad para cosechar una victoria inobjetable, a la cual nada se puede discutir.

Desde el minuto inicial, el Botellero se plantó en el terreno rival. Con el correr de los minutos, los Cruzados se hicieron patrones del juego y en una buena jugada encabezada por Jesús Méndez, Veliez encontró el balón en la puerta del área y sacó un sablazo impresionante que se clavó en el ángulo. El 1 a 0 era justificado.

Madryn estuvo desaparecido, no encontró nunca los caminos para inquietar a un conjunto local muy preciso y así fue que el segundo no tardó en llegar. Tras una contra muy bien encabezada por Matías Persia, este no le falló a los tres palos ante la arremetida de arquero y así Maipú conquistó el 2 a 0 con el que se retiraron al descanso.

En el complemento, la historia no tuvo otra trama. El Botellero controló las acciones y los chubutenses contaron con alguna que otra situación peligrosa pero no la pudieron meter. Los mendocinos regularon, ayudados por los cambios, y de esta manera el triunfo nunca estuvo en peligro.

Llegó el pitazo definitivo y todo fue alegría en el Omar Higinio Sperdutti. El Deportivo Maipú se sacó la mufa de estar siempre ahí a un paso y no lograrlo, aunque esta vez lo justificó desde el principio hasta el epílogo y alcanzó el tan ansiado ascenso a la Primera Nacional, donde lo esperan Gimnasia e Independiente Rivadavia.

Bogado, a Primera con Platense

Platense jugará en Primera División luego de 22 años. El Calamar se impuso por 4-2 en la tanda de penales tras igualar 1-1 con Estudiantes (RC) en el tiempo reglamentario. De esta manera, el conjunto dirigido por Llop acompañará a Sarmiento a la máxima categoría del fútbol argentino.

Matías Tissera le había dado la ventaja al Calamar a los 5 minutos del primer tiempo, pero luego Haser empató con un verdadero golazo tras pararla de pecho dentro del área. En la definición desde los doce pasos, Jorge De Olivera se lució tapando el disparo definitivo a Benavídez y le dio el boleto a Primera a su equipo. El arquero ya había sido clave en el pase a semis ante Deportivo Riestra.

La última vez que Platense había jugado en la Primera División fue en 1999. Por su parte, Estudiantes (RC), que con Marcelo Vázquez como DT había subido al Federal B y más tarde al Federal A, se volvió a quedar en las puertas del ascenso, ya que perdió el primer cupo ante Sarmiento también en los penales.

Mauro Bogado, ídolo Verdinegro, forma parte del plantel Calamar que regresa a Primera.