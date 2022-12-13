COLOR Hace 8 minutos El "Lusail" vibró con 88.996 almas y todo el folclore argentino El estadio más grande del Mundial fue el escenario de la semifinal que terminó clasificando a Argentina a la final. FOTOS 1 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00177) 2 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Buenos Aires watch Argentina v Croatia (REUTERS, X03747) 3 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00446) 4 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Buenos Aires watch Argentina v Croatia (REUTERS, X03747) 5 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00446) 6 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03806) 7 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03806) 8 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) 9 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03806) 10 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00177) 11 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00446) 12 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) 13 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) 14 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) 15 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X00446) 16 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) 17 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03809) 18 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03809) 19 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X03806) 20 de 20 | FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia (REUTERS, X07092) Por:Redacción Diario de Cuyo