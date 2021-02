Atraviesa quizás su mejor momento pero no se queda con eso y ya se entusiasma en todo lo que se viene para Atlético Alianza. Matías González, más conocido como el "Morci", es clave para este presente del Lechuzo: marcó 7 goles en 6 encuentros y es el goleador del certamen. Por todo eso el atacante, oriundo de Marquesado, se ilusionó con pelear el ascenso con el conjunto de Santa Lucía.

"Se vienen cosas lindas", adelanta. Y sí. Es que este Alianza con Luis Pallaroni a la cabeza ganó los seis encuentros que jugó. Logró la clasificación adelantada y el domingo, precisamente con dos goles de González, se aseguró el primer lugar en la región Cuyo venciendo a Boca de Los Berros lo que le permitirá jugar la Segunda Fase ante FADEP de Mendoza en Santa Lucía. "Estamos muy contentos pero es lo que buscábamos desde un principio. Lo conseguido el domingo fue la frutilla del postre, clasificarnos primeros en la región nos permitirá jugar de local. Ahora se vienen cosas buenas. Sabemos que se vienen partidos muy duros pero nosotros sabemos lo que queremos", expresó entusiasmado.

González lidera con 7 goles. Lo sigue Brian Noriega mde Rafaela (5).

A sus 28 años el "Morci" parece haber encontrado la madurez que siempre es necesaria en el fútbol. Nació en la localidad de Marquesado y se formó como jugador allí en el Far West. Fue goleador del torneo local y lo fichó Villa Obrera donde no desentonó. Sus goles después los llevó a Del Bono donde también fue goleador del certamen sanjuanino. El momento de trascender lo llevó a jugar a Desamparados pero no encontró espacios y después pasó a Peñarol, donde jugó poco y decidió irse. Hasta que Santa Lucía le abrió las puertas y el proyecto lo sedujo.

Humilde, sin llevarse todos los méritos de este gran presente por el hecho de ser el goleador, para el "Morci" las base de este Alianza que se ilusiona con el ascenso al Federal "A" es la unión del grupo, requisito que es vital para pelear grandes cosas. "Hemos armado un buen grupo, sabíamos que podíamos pelear grandes cosas por lo que puede aportar cada uno. Todos pusimos un granito de arena y ahora somos un equipo muy duro, muy competitivo, tanto los que les toca estar adentro como así también los que están afuera. El equipo está bien encaminado, sabemos lo que queremos y vamos a pelear hasta el final. Alianza se merece estar más arriba", aseguró.

El primer paso es este domingo



El Consejo Federal definió ya los cruces de cara a la recta final por los cuatro ascensos al Federal “A”. Atlético Alianza que culminó primero en la región se aseguró jugar de local. Este domingo en Santa Lucía jugará la Segunda Fase ante el mendocino Fadep (Fundación Amigos del Deporte), equipo de la localidad de La Carrodilla. El ganador de este duelo se enfrentará en la Tercera Fase que será una especie de semifinal ante el ganador del cruce entre San Martín de Mendoza y Alianza Futbolística. El rival del Lechuzo viene de ganarle a Quiroga y logró quedar como mejor segundo y conseguir la clasificación. En tanto que por la Zona Norte, Altos Hornos Zapla se medirá ante Talleres de Perico y Concepción de Tucumán irá ante Gimnasia y Tiro de Salta. En tanto que en el resto de las zonas por ser menos equipos directamente jugarán semifinales que serán: Jorge Newbery ante el ganador de la zona patagónica. Racing de Córdoba ante San Lorenzo de Alem, Deportivo Fontana ante Deportivo Victoria y Atlético Paraná irá ante el ganador de Ben Hur-Carcarañá.