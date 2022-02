Su festejo eufórico en el tercer gol es, hasta ahora, de los goles más gritados en su carrera deportiva. También de los más festejados en los últimos años por los hinchas lechuzos. Se trata de Francisco "Pipi" Salinas, el volante ofensivo que resultó clave para que Atlético Alianza hoy esté clasificado a la final por uno de los ascensos que otorga el Regional Amateur de fútbol. Ayer un poco más relajado después de la euforia por la clasificación se mostró confiado en que lograrán dar el salto de categoría que todos sueñan en Santa Lucía.

"Fue un partido único, increíble por todo lo que se vivió y por cómo se dio. Arrancamos complicados pero por lo menos a mí, nunca me pasó por la cabeza que se nos escapaba. Por suerte hoy podemos decir que llegamos al primer objetivo que es jugar la final pero ahora falta lo mejor", aseguró el "Pipi", ese que ahora con 25 años parece estar en su mejor momento, por lo menos así quedó plasmado en este torneo. El domingo, el "Lechuzo" debía revertir la serie que en ese momento estaba 2-1 en favor de Gutiérrez, pero por esas cosas que tiene el fútbol los planes se complicaron aún más con ese gol prematuro del "Perro" a los 3 minutos del inicio. Todo cuesta arriba para Alianza que ahora necesitaba dos goles para ir a los penales pero eso no hizo falta. En el complemento Salinas entró desde el banco y el equipo comenzó a crecer. Los goles de Villegas y González emparejaron la serie pero apareció el "Pipi" para anotar el 3-1 y meter al Lechuzo en la final. "En el entretiempo hablamos mucho con Luis (Pallaroni) me dijo que tenía que entrar y jugar tranquilo. Luis es un gran técnico que sabe transmitir confianza, yo entré sabiendo que íbamos a cambiar la historia porque éramos superiores y así fue", expresó el chimbero, ese que heredó su apodo de niño cuando sus amigos del barrio lo comparaban con Leandro "Pipi" Romagnoli.

Pero este "Pipi" es sanjuanino y sabe cómo pelearla desde abajo, por eso no le teme a nada. Y eso lo demuestra cada vez que agarra la pelota y encara, tal como lo hizo el domingo. Esas corridas del "Pipi" eran habituales desde niño. Oriundo del barrio Costanera, dio sus primeros pasos en el fútbol con 3 años en Punteto, después pasó a Poder Judicial y de ahí comenzó las Inferiores en Peñarol donde debutó en Primera con apenas 16 años. Recuerda que ese día se sentó con sus papás y les planteó dejar los estudios para seguir en el fútbol y su familia lo apoyó. Creció. Tuvo un breve paso por Independiente de Avellaneda, jugó en Desamparados, terminó la Secundaria en un instituto, se fue a Camioneros y volvió a San Juan. Alianza le abrió las puertas hasta que la pandemia le cambió los planes y sin ingresos por el fútbol, tuvo que aprender albañilería y comenzar a trabajar. Pero esa etapa ya pasó y el Lechuzo lo convocó nuevamente para este Regional. "En Alianza me tratan muy bien. Es un club donde te hacen sentir querido, los empleados, los dirigentes, los hinchas", comentó. Sobre el grupo humano expresó: "Parece una frase hecha que los grandes grupos consiguen grandes logros, pero te digo ya que este plantel tiene todo: unión, compañerismo, amistad. Nos merecemos conseguir lo que queremos y estoy seguro de que lo vamos a lograr", se ilusionó.

"Somos un plantel con jugadores que se conocen hace años. Tenemos hambre de gloria". FRANCISCO "PIPI" SALINAS

Falta mucho para el domingo pero el "Pipi" dice que lo importante es disfrutar. "Los momentos buenos en el fútbol son muy pocos, por eso esta semana hay que disfrutarla al máximo. Disfrutar todo lo que estamos viviendo y el domingo sí, hay que ir por nuestro sueño. Tengo confianza de sobra que se nos va a dar".

"Se puede soñar porque tenemos un gran plantel. Somos un grupo casi 100% sanjuanino".

EL GOL

31 En ese minuto fue el gol que desató la euforia en el "Centenario". Salinas entró desde el banco en el ST porque en la semana se recuperó de un esguince de grado 2 que sufrió en la final de ida.

La final no tendrá hinchas



Por decisión del Consejo Federal, las finales del Regional Amateur en donde Atlético Alianza definirá uno de los ascensos al Federal "A" ante Atlético Paraná el domingo a las 18 en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto, se disputarán a puertas cerradas. Así lo decidió ayer el Consejo Federal notificando a las ocho instituciones del país. En un primer momento trascendió que las finales se disputarían con un cupo de 2 mil o 3 mil hinchas por club, pero claro eso quedó descartado ayer. "El ingreso a los estadios será restringido y limitado. Además de la delegación oficial (jugadores y cuerpo técnico) y prensa, únicamente podrán acceder 100 personas por cada club -dirigentes, allegados, etc.- Los mismos deberán estar acreditados en listados que cada institución deberá remitir al Consejo Federal y a la liga organizadora antes del fin de semana", expresó el comunicado.