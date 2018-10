Mala noticia. Gonzalo Martínez es obsesión en el Atlanta de Martino y cambiaría de aires a fin de año.





El Pity Martínez es el jugador del momento. Los hinchas de River después del festejadísimo triunfo en la Bombonera lo idolatran pero ya lo extrañan porque es casi un hecho que a fin de año el 10 de River se tomará un avión con destino a Atlanta para incorporarse al equipo del Tata Martino, actual líder de la Conferencia Oeste de la MLS pese a la derrota con su escolta, New York Red Bull, que lo persigue a un punto. La mala noticia para los hinchas de River es, a la vez, muy buena para la tesorería del club: Atlanta United pagará los U$S 15 millones limpios por la cláusula de rescisión del mendocino (River tiene el 80% de los derechos económicos y el futbolista, el 20% restante), algo a lo que se resistían los clubes europeos interesados en el talento de 25 años que no cuenta con pasaporte comunitario.