El presidente del Barcelona, Joan Laporta, brindó una conferencia de prensa y detalló los por qué de la decisión del alejamiento y la no renovación del contrato de Lionel Messi, con el límite salarial que impone la Liga como factor clave. "Messi se merece todo y estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el Barsa", aseguró el mandamás.

Laporta, explicó este viernes que la continuidad de Lionel Messi implicaba "hipotecar el club por medio siglo" debido al fair play financiero impuesto por LaLiga de España, con lo que justificó la decisión de terminar las negociaciones para la renovación del contrato ya que la institución "está por encima de todos todos, incluso del mejor jugador del mundo".

El dirigente catalán reconoció que Messi "se quería quedar" pero se resignó a su partida con la convicción de que "es lo mejor para el club" ante una situación económica condicionada por la "herencia nefasta" de su antecesor, Josep María Bartomeu.

Y agregó: “Leo deja un legado excelente. Ha hecho historia. Ha sido el jugador con más éxitos acumulados de la historia del club. Deja una huella. Ha sido la referencia para una etapa esplendorosa de la historia del Barça. Ha sido la mejor. Ahora empieza una nueva era y hay un antes y un después de Leo. Como Samitier, Kubala, Johan. Messi dentro de este eje es una referencia. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva con muchos éxitos deportivos, imágenes para la historia. En el club tendremos un agradecimiento eterno”.

Laporta aseguró a la vez que, la comunicación sobre la salida del astro argentino "no es un chantaje a LaLiga" sino una decisión tomada por la conclusión que la ingeniería para adecuar su contrato "no da para más".



"No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene LaLiga", explicó el presidente en una conferencia de prensa en la sede del club.

