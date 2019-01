Alberto Ontiveros llegó a Perú en las últimas horas del jueves y este viernes tomó contacto con su moto para encarar su sexta participación en el Rally Dakar que, según él, será “la más difícil de todas”. De todos modos, se tienen fe de sobra para poder cumplir el objetivo de terminar la carrera.

A dos días de la largada simbólica y a tres de la primera etapa, el Puchi contó que “al terreno de la carrera no vamos a conocerlo hasta que se vaya desarrollando cada etapa, pero por mi experiencia va a ser una carrera con 70% de arena, con dunas muy grandes y complicadas, por eso creo que para mí va a ser el más difícil porque no soy de esta geografía, de la arena, ya que en San Juan tenemos ríos secos y piedras, pero tendré que pulir mi manejo y adaptarme a las circunstancias”.

Ontiveros tiene hinchada propia en Perú. Se trata de sus amigos Juan Manuel Pettiti, Mario Lucero y su esposa. A pesar de extrañar a su familia, el Puchi tiene apoyo en Perú.

En el mismo sentido, el único representante que tendrá la edición 2019 dijo que “por lo que he leído la etapa 3 (se correrá el 10 de enero entre Arequipa y Moquegua) va a ser la más complicada. En el trayecto hay dunas muy complicadas por donde antes no pasó la competencia y, según me dijeron, puede ser un filtro y quizás haya sorpresas”.

Por otro lado, el Puchi habló de su moto y explicó que la Husqvarna 450 (número 51) “es muy buena, liviana y creemos que es muy rápida”. Además, al referirse a su equipo holandés HT Racing, el motociclista afirmó que “estamos muy conformes con todo y hasta el lugar para dormir en el vivas va a ser muy cómodo. Toda la comunicación es en inglés y si bien yo hablo algo de ese idioma, hay algunas diferencias que existen y todo se hace más divertido”.

Ontiveros ya hizo este viernes su primera prueba con la nueva máquina, cerca de Lima, y fue satisfactoria, por eso para él ya comenzó el Dakar 2019. “Mi objetivo es cumplir y terminar la carrera más difícil del mundo y llevar la bandera de San Juan a la rampa”, finalizó el Puchi.