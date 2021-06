Luego de lo que fue el triunfo por 2-0 ante Independiente que depositó a Colón en la final de la Copa Liga Profesional, el delantero Luis Rodríguez se mostró muy contento por el logro y habló sobre su futuro en el club.

El Pulga, de 36 años, tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio y al ser consultado sobre su futuro, evitó dar precisiones en diálogo con ESPN: "Cuando me dijeron que me quede, le dije a Eduardo (Domínguez) que iba a estar al 100 por ciento y me iba a poner bien físicamente para estar a disposición. Lo hice y hoy estamos en la final. No sé si va a ser mi último partido, por ahí tenemos algún amistoso de pretemporada... El contrato termina el 30 de junio y vamos a ver. Quiero terminar de la mejor manera este viernes, ojalá podamos salir campeones y después vemos qué hacer".

Más allá de su futuro, el Pulga se refirió a su reconocimiento como jugador del partido y, si bien agradeció el premio, aseguró que "el mejor es el equipo que se entregó al máximo".

Con respecto a lo que será el duelo de la final ante Racing, Rodríguez se mostró esperanzado y no se bajó de la pelea: "El fútbol es de oportunidades y tenemos una oportunidad más, contra otro grande. Queríamos estar en la final y lo logramos. Ahora hay que disfrutar estos cuatro días y el partido, porque son momentos únicos e irrepetibles. Queremos ser campeones porque es el objetivo y vamos por ese camino".

Fuente: TyC Sports