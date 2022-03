El duro cachetazo en Córdoba, uno más en lo poco que lleva transitado este torneo de la Primera Nacional, fue el detonante para la salida de Luis Facundo Villalba de la conducción técnica de San Martín. Hoy asumirá de manera interina un hombre de la casa: Raúl Adolfo Antuña. El "Purruco" será quien reciba al plantel hoy desde las 9 de la mañana en Concepción y será quien esté al frente del plantel, al menos hasta que asuma el nuevo entrenador.

Luego de la derrota ante Belgrano (2-0) el viernes por la noche, la dirigencia de San Martín actuó rápido y la primera decisión fue designar al actual coordinador del fútbol amateur del club para que dirija la práctica hoy. Antuña estará acompañado por otro ídolo del club como Rodolfo "Roly" Rodríguez, también estará Alejandro Schiapparelli, los preparadores físicos Matías Font y Cristian Hernández, junto al preparador de arqueros Matías Barilari.

Ese cuerpo técnico interino tendrá la misión de trabajar con el plantel hasta que la dirigencia elija técnico. Ayer, los dirigentes del Verdinegro estaban abocados de lleno a elegir el entrenador. Como ocurre siempre tras la salida de un técnico, sonaron una decena de nombres.

"Vamos a trabajar desde donde nos toca intentando aportar nuestro granito de arena para levantar al plantel. Hay buen equipo a pesar de que el inicio no es el esperado por los hinchas", expresó Antuña ayer por la tarde, mientras presenciaba el partido en donde, por el Torneo Local, San Martín goleaba 9 a 0 a Sportivo Rivadavia. "Para nosotros es un orgullo que nos designen como cuerpo técnico interino porque nos criamos acá y somos hinchas de este club. Lo más importante es el escudo, queremos que el equipo tenga sentido de pertenencia y eso vamos a tratar de transmitirle al grupo en los días que nos toque estar al frente", aseguró el "Purruco" que llegó al cargo de coordinador a mediados del año pasado.

Hoy domingo, la práctica será a las 9 de la mañana y estará abierta a los periodistas, algo que no venía sucediendo en Concepción. Sabiendo que los tiempos son cortos y que el partido por la sexta fecha de la Primera Nacional será el viernes próximo, a las 17.30 horas recibiendo a Villa Dálmine en el "Hilario Sánchez", Antuña y su cuerpo técnico ya tienen una agenda diagramada al menos hasta que llegue el nuevo entrenador.

San Martín necesita levantar su rendimiento en un torneo en donde no comenzó de la mejor manera. De la mano de "Luigi" Villalba, San Martín cosechó cuatro puntos en cinco encuentros. Si bien arrancó con un enorme triunfo en Mendoza ante Gimnasia, fue solo eso: una ilusión. Porque en condición de local hasta el momento no puede ganar. Cosechó dos derrotas en Concepción: ante All Boys y ante Deportivo Riestra, tras este último encuentro el domingo pasado, Villalba se fue silbado por los hinchas y dos horas después tuvo un cruce con los periodistas. El punto final para el ciclo del ex DT de la Reserva de River Plate se dio el viernes por la noche y en Córdoba, con la derrota ante el "Pirata" cordobés.

Inicio matutino

Tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, el plantel de San Martín llegó ayer por la mañana a San Juan y tuvo jornada libre. Hoy retomarán los entrenamientos a las 9. Hasta que designen al nuevo técnico, el cuerpo técnico interino ya tiene agenda diagramada y pretende para mañana lunes doble turno y el resto de los días, todos serán entrenamientos matutinos. El viernes San Martín recibirá en su cancha a Villa Dálmine buscando ante su gente, un triunfo que le de alivio.

EN LA CONTINUIDAD DE LA FECHA

Belgrano quedó solo en lo alto

Empatados. Madryn y Brown de Adrogué no se sacaron diferencias y terminaron empatados.



Brown de Adrogué y Deportivo Riestra empataron ante Deportivo Madryn y Chaco For Ever, respectivamente, y no pudieron darle alcance a Belgrano, que quedó solo en la cima de la Primera Nacional, en la continuidad de la quinta fecha. De los dos, el que más sufrió el empate fue Brown: lo ganaba de visitante con gol de Contreras, pero Madryn lo empató en el sexto minuto de descuento de la etapa final con un tanto de Mauro Peinipil. Deportivo Riestra, en su casa, también igualó 1 a 1 con Chaco For Ever. Acuña marcó para el local y Lucero empató para la visita. Además Quilmes igualó 1 a 1 ante Sacachispas 1 y Flandria venció 2 a 1 a Atlético Rafaela. Anoche al cierre de esta edición jugaban: Temperley- Brown de Madryn, Almirante Brown-Estudiantes (BA) y Güemes-San Telmo. Hoy jugarán a las 17: Maipú-Instituto, Gimnasia (Jujuy)-Santamarina y All Boys-Gimnasia (Mza); 17:05, Morón-Chacarita; 19:00, Alvarado-San Martín (Tucumán); 20, Independiente Rivadavia-Mitre (Sgo del Estero).