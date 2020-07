La cancelación de tres carreras conocida ayer, pone en jaque la concreción del Campeonato Mundial de Superbike porque a ellas se sumará la suspensión de la fecha programada para correrse en el Autódromo Villicum-San Juan, competencia que la organización mantiene dentro del programa tentativo de competencias.

Las tres carreras canceladas son las que debían correrse en Inglaterra, Países Bajos y Catar. De ellas la que causó mayor impacto fue la que tendría lugar en Donington Park, en el Reino Unido, porque es el país donde tuvo su bautismo la especialidad en 1988. Tampoco se disputará la prevista en el autódromo de Assen (ubicado en la ex Holanda) y lo mismo pasará con la fecha programada para correrse en la pista de Losail (Catar).

La actividad suspendida por la pandemia de coronavirus se reanudará el 31 de julio en España, informaron los organizadores. La temporada, que se inició el 1 de marzo en Australia, volverá en el Circuito de Jerez de la Frontera, España, y tiene anunciada su octava fecha en el circuito de Villicum, provincia de San Juan (dice el comunicado entregado a la prensa).

Pero, aun cuando no hay una información oficial al respecto, fuentes cercanas al gobierno sanjuanino confirmaron que ya se ha comunicado a la empresa argentina que promueve y "trae" a la categoría que no están dadas las condiciones necesarias para montar un espectáculo de dichas características. "Sería irresponsable hablar de ello ahora y no es viable bajo ningún punto de vista porque los aeropuertos están cerrados para vuelos internacionales", argumentan las autoridades provinciales.

Con este panorama el campeonato se reduciría a menos de nueve carreras para sumar puntos.

MOTOGP: Viñales dominó la práctica

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1/foto) sentenció ayer la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Andalucía de MotoGp con el mejor tiempo que consiguió en la primera sesión oficial de pruebas libres en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera al rodar en 1m37s603/1000.

Con Viñales (foto) como líder, la segunda plaza fue para su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, mucho mejor que el pasado fin de semana y al parecer ambos ya con muchos de los problemas de los motores de sus Yamaha solucionados, después de que algunas unidades de los mismos se enviasen directamente a Japón tras la primera carrera de Jerez, el pasado fin de semana.

Sorprendió por la mañana ver al vencedor del Gran Premio de España, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en una retrasada decimotercera posición, fácil de explicar pues el primer líder del mundial de MotoGP centró esa sesión en trabajar para conseguir un buen ritmo de carrera.

MÁRQUEZ PRUEBA HOY

El séxtuple campeón mundial, Marc Márquez, decidió junto al equipo Honda probar recién hoy y luego evaluar si sigue disputando la clasificación o se retira. El piloto, que el martes, fue operado de la fractura de húmero ocurrida el domingo pasado, no hizo declaraciones pero en el sitio oficial de su equipo en Internet se publicaron algunas impresiones suyas: "Llegué al circuito el jueves después de la intervención en Barcelona y superé el control médico al mediodía. Esto significa que puedo correr, y después de discutir con Honda hemos decidido comenzar directamente el sábado. Obviamente tengo dolor, pero hemos hecho sesiones de fisioterapia con mi kinesiólogo que me han hecho bastante bien".