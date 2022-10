Es la postal que cada año se vive en San Juan debido a todo lo que genera el World Superbike. Las calles aledañas a Plaza 25 lucen colmadas por las motos de los aficionados de todo el mundo que llegaron para vivir el evento de motociclismo que tendrá como epicentro el Circuito San Juan-Villicum. Otras, están estacionadas mientras sus propietarios pasan el rato en cafés y restaurantes.

Después del primer día de actividad en el trazado albardonero, donde fue día de entrenamientos, los fanáticos -que generalmente se movilizan entre 20 y 30 motos por grupo- se trasladaron al microcentro. Los sanjuaninos, aprovechan para sacarle fotos a las motos, seguramente valuadas en varios millones de pesos. En los cafés, se pueden escuchar conversaciones de turistas de todo el mundo que llegaron para vivir el evento en la provincia. En los bares que están en la peatonal y frente a Plaza 25, se puede escuchar música a alto volumen a tono con el rugir de los motores.

Cabe destacar que la capacidad hotelera en el Gran San Juan está colmada al 100% y se tuvo que habilitar el registro extra-hotelero, es decir alquileres de departamentos de particulares para poder albergar a miles de turistas.

MOTOENCUENTRO

en el marco del Superbike el Grupo "Amigos de la Ruta" organizará la primera edición del "Moto encuentro nacional e internacional Tierra del sol" que tendrá lugar desde este viernes y hasta el domingo en el Camping de Rivadavia y contará con la actuación de bandas locales y nacionales, además de la actuación estelar de Dave Evans, el australiano fue el primer vocalista de la banda AC/DC y llegará a San Juan de manera exclusiva para el moto-encuentro. Además, le rendirán homenaje a Eduardo Soria, uno de los integrantes del grupo de motoqueros que falleció el 30 de mayo y compañero de DIARIO DE CUYO.

Las entradas costarán 1.500 pesos por día o el abono para acampe de todo el fin de semana tendrá un valor de 2.500 pesos. Habrá food trucks de bebidas y comidas, stands especiales donde se ofrecerá parrillada y chivito a la llama, empanadas y hasta stand de reconocidas heladerías.

Las bandas que actuarán varían los estilos musicales, habrá regge, cumbia, cuarteto y rock. Habrán bandas locales y nacionales como "Vía 66", "Wonder", "Suddenly", "Sawabona", "Matuastos", "Huayquil", "D-La lora", Grave Pesado", también actuará la banda cordobes, ex Banda XXI y ahora denominada "Super Band". Pero sin dudas el plato fuerte será el ex AC/DC Dave Evans