Ya corrió en Brasil, se viene la etapa Uruguay y luego será el turno de correr en Argentina. Y ahí aparece el Circuito San Juan Villicum, de hecho en Albardón cerrará la temporada 2022. Se trata del TCR South America, la flamante categoría de autos de turismo que nació hace apenas un año y que llegará por primera vez a San Juan. De acuerdo al calendario, el TCR correrá en Albardón el 8 y 9 de octubre, por lo que el autódromo sumará una nueva opción fierrera a su amplia oferta prevista para el segundo semestre del año.

¿Cómo es la categoría? Por sus siglas en inglés significa Touring Car Championship, es decir, campeonato de autos de turismo, y en Sudamérica nació en junio del año pasado. Corre precisamente bajo la homologación TCR, que es un concepto de automovilismo de carácter global que tiene su competencia mundial (el WTCR) y más de 30 campeonatos regionales y nacionales, como precisamente es el TCR South America.

Los motores tienen una potencia máxima permitida de 350 cv y los autos son de tracción delantera.

Este concepto fue gestado hace casi una década y es un desprendimiento aquel Mundial de Turismo en el que Pechito López se cansó de ganar. Tiene un reglamento que busca garantizar costos razonables, competitividad entre las marcas y buen espectáculo. Y es que el formato está basado en el llamado BoP (Balance of Performance), que es una compensación de peso para que todos los vehículos tengan las mismas posibilidades de ganar.

Los autos son muy parecidos a los de calle y el reglamento establece que deben ser del Segmento C, por lo tanto el parque está conformado con unidades como Honda Civic, Hyundai i30, Peugeot 308, Renault Megane, Toyota Corolla y otros que en Argentina no son tan comunes pero sí en Uruguay o Brasil, como el Lynk & Co o el Alfa Romeo Giulietta.

El campeonato 2022 disputó las tres primeras fechas (en cada una se corren dos carreras) en Brasil; desde el mes que viene lo hará en Uruguay y en agosto correrá en Termas de Río Hondo. En septiembre se presentará en Buenos Aires y el 8 y 9 de octubre lo hará en el Villicum, en el cierre de la temporada y quizá con definición de campeonato de por medio (si es que no hubo un campeón anticipadamente).

Un semestre cargado en Albardón

Con la llegada del TCR South America, el autódromo albardonero permitirá tener una alternativa más en su vidriera de competencias para un semestre muy cargado.

De hecho, esta categoría correrá apenas unas semanas antes de que lo haga el Mundial de Superbike, que está previsto para el fin de semana del 21 al 23 de octubre. En esta segunda parte del año, en tanto, también correrá el Top Race, el Turismo Carretera (dos veces, de hecho, primero en agosto y luego en diciembre), el TC Pista, el TC Pick Up, el TC 2000 y el Superbike Argentino, entre otras categorías.

> Sanjuaninos en el Rally Argentino

Este fin de semana se disputará la 22da edición del “Rally del Poncho”, en Catamarca y por la 5ta fecha del Rally Argentino, y San Juan estará representada por Gastón Pastén en la clase RC MR; Sebastián Landa, Víctor Muratore y Diego Alvarado, en la divisional RC5.