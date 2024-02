Debutó en casa y con victoria. El combo ideal para arrancar con el pie derecho cualquier tipo de torneos. San Martín está bien. Anímica y físicamente. Al menos así lo demostró el domingo pasado ante Alvarado, al que le ganó por la mínima. Hoy, en Santiago del Estero, tiene una prueba exigente para afirmar ese buen comienzo. En la provincia norteña enfrentará al local Güemes, que en la primera fecha abrochó un importante empate como visitante de Arsenal de Sarandí.

El partido, por la segunda fecha de la Primera Nacional de fútbol, comenzará a las 17 y será uno de los que abra la jornada dominguera de la categoría. En el Verdinegro no se anuncian cambios. "Pancho" Martínez se inclinaría por la mismos once que largaron hace una semana. En Güemes (donde uno de sus defensores centrales es Matías Escudero, un ex San Martín) tampoco se darían variantes. Otra tarde a puro fútbol.