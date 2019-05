Con todo. El Honda Civic de Manu Urcera irá por todo hoy. El piloto rionegrino corre por tercera vez en este circuito y en su última presentación aquí, por el TN, cantó victoria.



Desde que se inauguró el "Circuito San Juan-Villicum", tres pruebas de automovilismo se desarrollaron allí: Turismo Carretera, Turismo Nacional y el Súper TC2000 que bajará el telón hoy. En las tres pruebas dos pilotos estuvieron presentes: Julián Santero y José Manuel Urcera. Los dos tienen asistencia perfecta en el flamante autódromo sanjuanino y ya conocen el trazado a la perfección.



Santero, piloto del "Toyota Gazoo Racing YPF Infinia", vino en noviembre del año pasado con el "Coiro Dole Racing" a bordo de su Dodge para disputar el Turismo Carretera que volvía a San Juan, luego, hace casi un mes atrás, el oriundo de Guaymallén a bordo de un Ford Focus y junto al equipo GC Competición, llegó para disputar el Turismo Nacional: "Es la tercera vez que me toca correr en este lindo circuito y me siento muy bien. Arranqué de buena manera el fin de semana", contó. Sobre si es una ventaja o no conocer el trazado, el piloto mendocino expresó: "Es una ventaja aunque en el nivel que estamos todos se adaptan rápido en varias vueltas. Hoy influyó la lluvia, a los que no conocían el circuito los perjudicó y a quienes sí lo conocíamos nos benefició", opinó. El año pasado fue uno de los pilotos que se vio perjudicado por algunos problemas que ocurrieron en la pista también por una lluvia, esta vez admitió que mejoró mucho el trazado sanjuanino: "La mejoraron mucho y quedó en muy buenas condiciones y con buen grip, las vías de escape y todo lo que respecta a la seguridad siempre estuvo impecable, es un muy lindo circuito y seguro que lo van a seguir mejorando. Es lindo que San Juan tenga dos circuitos muy importantes como El Zonda y El Villicum", comentó.



Por su parte, "Manu" Urcera en su Civic del equipo Honda Racing también visita el circuito albardonero por tercera vez. Hace un mes atrás, por la tercera fecha del Turismo Nacional desarrollado aquí, el rionegrino cantó victoria y pasó a liderar el certamen: "Estoy en una provincia y en un trazado que por suerte me sienta muy bien. La pista está en excelentes condiciones e intentaré por qué no, hacer lo que hice hace casi un mes", se ilusionó.

Los pilotos de Toyota y Honda ya corrieron aquí el TN y Turismo Carretera. vchaparro

Un vecino. El mendocino Julián Santero, del equipo Toyota, se siente como en casa. También corre por tercera vez en un circuito que ya casi los adoptó.



También lo conocen



Además de Urcera y Santero que compiten por tercera vez en el flamente circuito en El Villicum, hay otros pilotos que corrieron anteriormente en el trazado albardonero: Facundo Ardusso, Matías Rossi, Leonel Pernía, Agustín Canapino, y Mariano Werner estuvieron en la anteúltima fecha del TC en noviembre de 2018. En tanto que Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi y Fabián Yanantuoni lo hicieron este año en la fecha de abril que realizó el TN.